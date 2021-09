4. Liga, Gruppe 1 Rotkreuz siegt gegen Cham – Später Siegtreffer durch Alen Krizevac Rotkreuz gewinnt am Sonntag zuhause gegen Cham 3:2. 06.09.2021, 00.49 Uhr

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Rotkreuz das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 84. Minute war Alen Krizevac.

In der 9. Minute hatte Yves Jarczyk zuvor den ersten Treffer der Partie zum 1:0 für sein Team erzielt. Mit seinem Tor in der 55. Minute brachte Eric Fiifi Koomson Rotkreuz mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Die 70. Minute brachte für Cham den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Philip Domeisen. In der 80. Minute traf Dominic Haab für Cham zum 2:2-Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Rotkreuz, Fabio Stäubli (23.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Cham, nämlich für Dominic Haab (30.).

In der Tabelle verbessert sich Rotkreuz von Rang 8 auf 5. Das Team hat vier Punkte. Der erste Sieg der Saison für Rotkreuz folgt nach einer Niederlage und einem Unentschieden. Rotkreuz konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Rotkreuz geht es auswärts gegen FC Walchwil (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 12. September statt (15.00 Uhr, Lienisberg, Walchwil).

In der Tabelle verliert Cham Plätze und zwar von Rang 7 auf 8. Das Team hat drei Punkte. Für Cham war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Auf Cham wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das siebtplatzierte Team Weggiser SC, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am Freitag (10. September) statt (20.00 Uhr, Eizmoos, Cham).

Telegramm: FC Rotkreuz II - SC Cham III 3:2 (1:0) - Sportpark Rotkreuz, Rotkreuz – Tore: 9. Yves Jarczyk 1:0. 55. Eric Fiifi Koomson 2:0. 70. Philip Domeisen 2:1. 80. Dominic Haab 2:2. 84. Alen Krizevac 3:2. – Rotkreuz: Colin Bucheli, Adrian Schneider, Timo Huwiler, Ronny Schilter, Yannik Huwiler, Cédric Schneider, Markus Bösch, Josua Suter, Marco Sidler, Dimitri Zülle, Yves Jarczyk. – Cham: Nils Abbondio, Nicolas Aregger, Philip Domeisen, Lorenz Hahne, Jérôme Kläfiger, Tobias Suter, Noel Burkart, Pascal Müller, Jessy Ineichen, Dominic Haab, Manuel Grepper. – Verwarnungen: 23. Fabio Stäubli, 30. Dominic Haab.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: SC Steinhausen - FC Walchwil 5:0, SC Goldau III - FC Aegeri 2 1:4, SC Menzingen - FC Schattdorf 0:3, FC Rotkreuz II - SC Cham III 3:2, Weggiser SC - FC Brunnen 1:2

Tabelle: 1. FC Schattdorf 3 Spiele/9 Punkte (9:0). 2. SC Steinhausen 3/9 (13:3), 3. FC Aegeri 2 3/7 (8:4), 4. FC Brunnen 3/6 (7:4), 5. FC Rotkreuz II 3/4 (5:7), 6. SC Menzingen 3/3 (5:7), 7. Weggiser SC 3/3 (5:5), 8. SC Cham III 3/3 (7:11), 9. FC Walchwil 3/0 (0:12), 10. SC Goldau III 3/0 (2:8).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.09.2021 00:45 Uhr.