3. Liga, Gruppe 3 Ruswil gewinnt klar gegen Sempach Sieg für Ruswil: Gegen Sempach gewinnt das Team am Freitag auswärts 4:0. 05.09.2021, 22.58 Uhr

(chm)

Philippe Steinmann schoss Ruswil in der 7. Minute zur 1:0-Führung. Lars Groenendijk erhöhte in der 53. Minute zur 2:0-Führung für Ruswil. Pascal Vogel baute in der 76. Minute die Führung für Ruswil weiter aus (3:0). Philippe Steinmann schoss das 4:0 (79. Minute) für Ruswil und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Bei Ruswil sah Tim Steffen (89.) die rote Karte. Gelb erhielt Heinrich Meier (63.). Bei Sempach erhielten Timo Brun (55.), Marco Bühler (60.) und Livio Brunner (62.) eine gelbe Karte.

Ruswil steht mit sieben Punkten auf Rang 1. Für Ruswil geht es daheim gegen FC Altbüron-Grossdietwil weiter. Das Spiel findet am 12. September statt (14.00 Uhr, Schützenberg, Ruswil).

Sempach steht mit null Punkten auf Rang 12. Für Sempach geht es zuhause gegen SC Reiden weiter. Diese Begegnung findet am 12. September statt (16.15 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Telegramm: FC Sempach - FC Ruswil 0:4 (0:1) - Sportanlage Seeland, Sempach – Tore: 7. Philippe Steinmann 0:1. 53. Lars Groenendijk 0:2. 76. Pascal Vogel 0:3. 79. Philippe Steinmann 0:4. – Sempach: Michael Grüter, Marco Bühler, Livio Brunner, Michael Schwegler, Jan Bühler, Luca De Rosa, Noah Keel, Timo Brun, Jan Emmenegger, Jérôme Lanz, Matthias Häfliger. – Ruswil: Fabian Schärli, Simon Schäfer, Matthias Bühlmann, Sascha Kokanovic, David Simon, Lars Groenendijk, Pascal Lang, Michael Käch, Heinrich Meier, Nikson Tomaj, Philippe Steinmann. – Verwarnungen: 55. Timo Brun, 60. Marco Bühler, 62. Livio Brunner, 63. Heinrich Meier – Ausschluss: 89. Tim Steffen.

Tabelle: 1. FC Ruswil 3 Spiele/7 Punkte (9:3). 2. FC Entlebuch 2/6 (7:4), 3. FC Wolhusen 2/6 (8:0), 4. FC Buttisholz 2/4 (2:1), 5. SC Reiden 2/4 (5:3), 6. FC Knutwil 2/3 (4:4), 7. FC Nottwil 1/1 (2:2), 8. FC Grosswangen-Ettiswil 2/1 (2:5), 9. FC Altbüron-Grossdietwil 2/1 (3:5), 10. FC Dagmersellen 2/0 (3:6), 11. FC Escholzmatt-Marbach 2/0 (0:6), 12. FC Sempach 2/0 (1:7).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 22:55 Uhr.