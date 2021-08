3. Liga, Gruppe 3 Ruswil holt sich drei Punkte gegen Dagmersellen Ruswil hat sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Dagmersellen setzt es zuhause ein 3:1 ab. 29.08.2021, 00.30 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Ruswil: Philippe Steinmann brachte seine Mannschaft in der 23. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 40. Minute, als Janik Sommer für Dagmersellen traf. In der 55. Minute gelang Philippe Steinmann der Führungstreffer zum 2:1 für Ruswil. Mit dem 3:1 für Ruswil schoss Pascal Lang das letzte Tor der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Ruswil liegt nach Spiel 2 mit vier Punkten auf Rang 3. Ruswil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Sempach. Die Partie findet am 3. September statt (20.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

In der Tabelle steht Dagmersellen nach dem zweiten Spiel auf Rang 11 (null Punkte). Dagmersellen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Altbüron-Grossdietwil. Das Spiel findet am 4. September statt (18.00 Uhr, Sportplatz Chrüzmatt, Dagmersellen).

Telegramm: FC Ruswil - FC Dagmersellen 3:1 (1:1) - Schützenberg, Ruswil – Tore: 23. Philippe Steinmann 1:0. 40. Janik Sommer 1:1. 55. Philippe Steinmann 2:1. 85. Pascal Lang 3:1. – Ruswil: Fabian Schärli, Simon Schäfer, Pascal Vogel, Matthias Bühlmann, Sascha Kokanovic, Lars Groenendijk, Pascal Lang, Michael Käch, Heinrich Meier, Leandro Tiago Nunes Coelho, Philippe Steinmann. – Dagmersellen: Gianluca Accola, David Bernet, David Gut, Flavio Accola, Roman Steinger, Livio Scheidegger, Manuel Huber, Janik Sommer, Mike Blum, Mathieu Ineichen, Markus Frey. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Nottwil - FC Sempach 3:0, FC Altbüron-Grossdietwil - FC Entlebuch 2:4, FC Ruswil - FC Dagmersellen 3:1, FC Knutwil - SC Reiden 1:3, FC Escholzmatt-Marbach - FC Buttisholz 0:1

Tabelle: 1. FC Entlebuch 2 Spiele/6 Punkte (7:4). 2. FC Wolhusen 2/6 (8:0), 3. FC Ruswil 2/4 (5:3), 4. SC Reiden 2/4 (5:3), 5. FC Buttisholz 2/4 (2:1), 6. FC Knutwil 2/3 (4:4), 7. FC Nottwil 1/1 (2:2), 8. FC Grosswangen-Ettiswil 2/1 (2:5), 9. FC Altbüron-Grossdietwil 2/1 (3:5), 10. FC Sempach 1/0 (1:3), 11. FC Dagmersellen 2/0 (3:6), 12. FC Escholzmatt-Marbach 2/0 (0:6).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 00:26 Uhr.