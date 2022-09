3. Liga, Gruppe 3 Ruswil setzt Siegesserie auch gegen Buttisholz fort Ruswil reiht Sieg an Sieg: Gegen Buttisholz hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:1 26.09.2022, 11.05 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für Ruswil: Enrico Albisser brachte seine Mannschaft in der 49. Minute 1:0 in Führung. Mit seinem Tor in der 75. Minute brachte Heinrich Meier Ruswil mit zwei Treffern 2:0 in Führung. In der 82. Minute gelang Buttisholz (Linus Klemenjak) der Anschlusstreffer (1:2). Das letzte Tor der Partie fiel in der 84. Minute, als Enrico Albisser die Führung für Ruswil auf 3:1 erhöhte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Buttisholz so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Das Team kassiert im Schnitt 1.3 Tore pro Partie (Rang 4).

Ruswil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um vier Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 4. Für Ruswil ist es der dritte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Ruswil auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Zell. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Oktober (18.00 Uhr, Gass, Zell).

Nach der Niederlage büsst Buttisholz drei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit neun Punkten auf Rang 7. Nach zwei Siegen in Serie verliert Buttisholz erstmals wieder.

Im nächsten Spiel kriegt es Buttisholz in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn SC Reiden (Platz 6) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Oktober (18.00 Uhr, Sportpark, Buttisholz).

Telegramm: FC Ruswil - FC Buttisholz 3:1 (0:0) - Schützenberg, Ruswil – Tore: 49. Enrico Albisser 1:0. 75. Heinrich Meier 2:0. 82. Linus Klemenjak 2:1. 84. Enrico Albisser 3:1. – Ruswil: Nando Heller, Livio Spaar, Pascal Vogel, Matthias Bühlmann, Loris Limacher, Basil Ming, Yaron Grüter, Fabian Florin, Heinrich Meier, Jonas Emmenegger, Enrico Albisser. – Buttisholz: Silvan Jost, Lukas Portmann, Maurus Felder, Albin Krasniqi, Philipp Rölli, Martin Bühler, Damian Meier, Michael Erni, Dominik Epli, Linus Klemenjak, Andreas Matter. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2022 01:09 Uhr.

