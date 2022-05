3. Liga, Gruppe 3 Ruswil setzt Siegesserie auch gegen Grosswangen-Ettiswil fort Ruswil setzt seine Siegesserie auch gegen Grosswangen-Ettiswil fort. Das 3:0 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den achten Vollerfolg in Serie. 08.05.2022, 16.58 Uhr

Enrico Albisser erzielte in der 15. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Ruswil. In der 47. Minute baute Leandro Tiago Nunes Coelho den Vorsprung für Ruswil auf zwei Tore aus (2:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte David Simon in der 71. Minute, als er für Ruswil zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Joel Wälti von Grosswangen-Ettiswil erhielt in der 42. Minute die gelbe Karte.

Die Offensive von Ruswil hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.8 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Ruswil nicht verändert. 46 Punkte bedeuten Rang 2. Ruswil hat bisher 15mal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Ruswil daheim gegen das drittplatzierte Team FC Buttisholz zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 14. Mai (17.45 Uhr, Schützenberg, Ruswil).

Für Grosswangen-Ettiswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 9. Für Grosswangen-Ettiswil war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Grosswangen-Ettiswil trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Knutwil (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 14. Mai statt (18.00 Uhr, FC Knutwil, Knutwil).

Telegramm: FC Grosswangen-Ettiswil - FC Ruswil 0:3 (0:1) - Gutmoos, Grosswangen – Tore: 15. Enrico Albisser 0:1. 47. Leandro Tiago Nunes Coelho 0:2. 71. David Simon 0:3. – Grosswangen-Ettiswil: Adem Selimi, Florian Goller, Joel Wälti, Nevio Inäbnit, Daniel Bucher, Albion Ajdini, Remo Zeder, Cyrill Gehrig, Fabian Ukaj, Sven Baumeler, Noel Luca Luternauer. – Ruswil: Fabian Schärli, Simon Schäfer, Pascal Vogel, Matthias Bühlmann, Fabian Florin, Basil Ming, Enrico Albisser, Heinrich Meier, Leandro Tiago Nunes Coelho, David Simon, Fabian Bucher. – Verwarnungen: 42. Joel Wälti.

