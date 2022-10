3. Liga, Gruppe 3 Ruswil sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Escholzmatt-Marbach Das Resultat im Spiel zwischen Escholzmatt-Marbach und Ruswil lautet 2:2. 22.10.2022, 22.55 Uhr

(chm)

Zweimal legte Escholzmatt-Marbach vor, zweimal glich Ruswil aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Das erste Tor der Partie fiel für Escholzmatt-Marbach: Marc Schmid brachte seine Mannschaft in der 7. Minute 1:0 in Führung. Nach nur acht Minuten machte Enrico Albisser die Führung schon wieder zunichte. Per Penalty traf Oliver Greil in der 28. Minute zur 2:1-Führung für Escholzmatt-Marbach. Per Elfmeter glich Heinrich Meier das Spiel in der 61. Minute für Ruswil wieder aus.

Bei Ruswil sah Simon Schäfer (27.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Pascal Vogel (30.) und Sven Albisser (56.). Bei Escholzmatt-Marbach erhielten Ian Glanzmann (60.) und Thomas Niederberger (76.) eine gelbe Karte.

Das Unentschieden brachte Escholzmatt-Marbach über den Strich. Mit neun Punkten liegt das Team auf Rang 10. Das Team verbessert sich um einen Platz. Escholzmatt-Marbach hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Escholzmatt-Marbach geht es auswärts gegen SC Reiden (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 30. Oktober statt (14.00 Uhr, Kleinfeld, Reiden).

Für Ruswil hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 4. Ruswil hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Ruswil spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Wolhusen (Rang 11). Zu diesem Spiel kommt es am 28. Oktober (20.00 Uhr, Schützenberg, Ruswil).

Telegramm: FC Escholzmatt-Marbach - FC Ruswil 2:2 (2:1) - Sportplatz Ebnet, Escholzmatt – Tore: 7. Marc Schmid 1:0. 15. Enrico Albisser 1:1. 28. Oliver Greil (Penalty) 2:1.61. Heinrich Meier (Penalty) 2:2. – Escholzmatt-Marbach: Ian Glanzmann, Mario Schmidiger, Arber Krasniqi, Bobi Johannes Dogdu, Thomas Niederberger, Maran Mohanarangan, Marc Schmid, Oliver Knüsel, Goncalo Vicente Fernandes Madeira, Oliver Greil, Jason Schöpfer. – Ruswil: Sven Albisser, Livio Spaar, Pascal Vogel, Simon Schäfer, Loris Limacher, David Simon, Lars Groenendijk, Johann Simon, Heinrich Meier, Yaron Grüter, Enrico Albisser. – Verwarnungen: 30. Pascal Vogel, 56. Sven Albisser, 60. Ian Glanzmann, 76. Thomas Niederberger – Ausschluss: 27. Simon Schäfer.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.10.2022 22:53 Uhr.

