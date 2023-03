3. Liga, Gruppe 3 Ruswil siegt gegen Altbüron-Grossdietwil – Matthias Bühlmann entscheidet Spiel Sieg für Ruswil: Gegen Altbüron-Grossdietwil gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:2. 19.03.2023, 23.41 Uhr

(chm)

Die Entscheidung fiel in der 71. Minute, als Matthias Bühlmann den Treffer zum 3:2 für Ruswil erzielte.

Den ersten Treffer der Partie hatte David Simon in der 31. Minute für Ruswil geschossen. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 41, als Kilian Affentrager für Altbüron-Grossdietwil erfolgreich war. Das Tor von Philipp Baumgartner in der 51. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Altbüron-Grossdietwil per Elfmeter glich Heinrich Meier das Spiel in der 57. Minute für Ruswil wieder aus.

Bei Ruswil erhielten Enrico Albisser (59.), David Simon (87.) und Simon Schäfer (90.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Altbüron-Grossdietwil für Marcel Koller (17.) und Rouven Corti (62.).

Ruswil hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.2 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach zwölf Spielen, in denen die Offensive 27 Tore erzielte.

Keine Änderung in der Tabelle für Ruswil: 23 Punkte bedeuten Rang 4. Für Ruswil ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Ruswil auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Grosswangen-Ettiswil. Diese Begegnung findet am 25. März statt (18.00 Uhr, Gutmoos, Grosswangen).

Mit der Niederlage rückt Altbüron-Grossdietwil in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit elf Punkten neu Platz 9. Altbüron-Grossdietwil hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Altbüron-Grossdietwil spielt zum nächsten Mal zuhause gegen SC Reiden (Platz 7). Diese Begegnung findet am 25. März statt (17.00 Uhr, Aengelgehr, Altbüron).

Telegramm: FC Ruswil - FC Altbüron-Grossdietwil 3:2 (1:1) - Schützenberg, Ruswil – Tore: 31. David Simon 1:0. 41. Kilian Affentrager 1:1. 51. Philipp Baumgartner 1:2. 57. Heinrich Meier (Penalty) 2:2.71. Matthias Bühlmann 3:2. – Ruswil: Nando Heller, Simon Schäfer, Joel Bachmann, Matthias Bühlmann, Loris Limacher, David Simon, Lars Groenendijk, Lars Lötscher, Heinrich Meier, Jonas Emmenegger, Enrico Albisser. – Altbüron-Grossdietwil: Yasin Bussmann, Lukas Imbach, Kilian Affentrager, Rouven Corti, Sven Geiser, Endrit Tarashaj, Marcel Koller, Flavio Peter, Concorde Nyaminani, Sandro Huwiler, Philipp Baumgartner. – Verwarnungen: 17. Marcel Koller, 59. Enrico Albisser, 62. Rouven Corti, 87. David Simon, 90. Simon Schäfer.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.03.2023 00:37 Uhr.

