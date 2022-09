4. Liga, Gruppe 3 Sachseln bezwingt Alpnach Sachseln behielt im Spiel gegen Alpnach am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:2. 27.09.2022, 09.22 Uhr

(chm)

Sachseln setzte sich in der ersten Halbzeit deutlich ab. Das Skore eröffnete Raif von Moos in der 24. Minute. Er traf für Sachseln zum 1:0. Mit seinem Tor in der 25. Minute brachte Dominik Bacher Sachseln mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Gabriel Piliskic baute in der 35. Minute die Führung für Sachseln weiter aus (3:0).

In der zweiten Halbzeit holte Alpnach auf, kam aber nurmehr auf ein Tor heran. Kevin Blättler verkürzte in der 60. Minute den Rückstand von Alpnach auf 1:3. Der Anschlusstreffer für Alpnach fiel nur acht Minuten später. Erfolgreich war erneut Kevin Blättler.

Gelbe Karten gab es bei Alpnach für Valentin Blättler (34.), Florian Durrer (62.) und Patrik Bucher (73.). Eine Verwarnung gab es für Sachseln, nämlich für Jusuf Ibisi (57.).

Die Offensive von Sachseln hat bislang häufig überzeugt: In fünf Spielen hat sie total 13 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.6 Toren pro Partie entspricht. Statistisch gesehen hat das Team die fünftbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Sachseln. Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Sachseln ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Sachseln auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Horw. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Oktober (18.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Für Alpnach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 8. Für Alpnach war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Alpnach verlor zudem erstmals zuhause.

Alpnach spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Sarnen (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 1. Oktober (19.15 Uhr, Seefeld, Sarnen).

Telegramm: FC Sachseln - FC Alpnach a 3:2 (3:0) - Mattli, Sachseln – Tore: 24. Raif von Moos 1:0. 25. Dominik Bacher 2:0. 35. Gabriel Piliskic 3:0. 60. Kevin Blättler 3:1. 68. Kevin Blättler 3:2. – Sachseln: Haris Jasarevic, Jan Grisiger, Daniel Rohrer, Leonid Berisha, Carlos Raimundo Rodrigues, Jusuf Ibisi, Roberto Cataldi, Dominik Bacher, Gabriel Piliskic, Stephan Von Moos, Raif von Moos. – Alpnach: Manuel Bittel, Kevin Blättler, Patrik Bucher, Janick Wetterwald, Matteo Barmettler, Kilian Bittel, Samuel Britschgi, Arber Mala, Daniele Marras, Valentin Blättler, Matteo Costa. – Verwarnungen: 34. Valentin Blättler, 57. Jusuf Ibisi, 62. Florian Durrer, 73. Patrik Bucher.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Tabelle

