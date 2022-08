4. Liga, Gruppe 3 Sachseln holt sich erste Punkte bei Sieg gegen Luzern – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Sachseln zuhause gegen Luzern 3:1. 28.08.2022, 19.10 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Raif von Moos in der 47. Minute. Er traf für Sachseln zum 1:0. In der 60. Minute traf Dennis Strutz für Luzern zum 1:1-Ausgleich. Stephan Von Moos traf in der 88. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Sachseln. Vier Minuten dauerte es, ehe Stephan Von Moos erneut erfolgreich war. Er traf in der 92. Minute zum 3:1 für Sachseln.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Tabelle steht Sachseln nach dem zweiten Spiel auf Rang 8. Sachseln tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Hergiswil II an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 3. September (19.30 Uhr, Sportplatz Grossmatt, Hergiswil).

Luzern liegt nach Spiel 2 auf Rang 9. Luzern spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Alpnach a (Platz 5). Das Spiel findet am 3. September statt (18.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Telegramm: FC Sachseln - FC Luzern 3:1 (0:0) - Mattli, Sachseln – Tore: 47. Raif von Moos 1:0. 60. Dennis Strutz 1:1. 88. Stephan Von Moos 2:1. 92. Stephan Von Moos 3:1. – Sachseln: Daniel Klasic, Dominik Bacher, Valton Ukshini, Enhar Jakupi, Roberto Cataldi, Jusuf Ibisi, Leonid Berisha, Faton Osmanaj, Gabriel Piliskic, Stephan Von Moos, Raif von Moos. – Luzern: Michael Meyer, Dino Lissoni, Joshua Wölfle, Vasco Frey, Philipp Schäfer, David Schmidig, Dennis Strutz, Florian Näf, André Fabian, Luca Bumann, Florian Töpfl. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2022 19:07 Uhr.