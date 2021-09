4. Liga, Gruppe 3 Sarnen gewinnt erstmals beim Spiel gegen Südstern Für Sarnen hat es am Samstag im fünften Spiel den ersten Sieg der Saison abgesetzt. Das Team besiegte auswärts Südstern 3:2. 25.09.2021, 22.42 Uhr

(chm)

Südstern ging zunächst in Führung, als Mubekir Redzepi in der 2. Minute traf. Dann glich aber Benjamin Odermatt (25.) für Sarnen aus. Rafael Lopes Loureiro in der 33. Minute und Benjamin Odermatt in der 45. Minute brachten Sarnen sodann 3:1 in Führung. Mehmet Özdemir brachte Südstern in der 75. Minute auf ein Tor heran. Das 2:3 blieb aber der Schlussstand.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Sarnen für Yasin Cetin (77.) und Alan Marques (91.). Eine Verwarnung gab es für Südstern, nämlich für Serkan Akcil (6.).

Die Abwehr von Südstern kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 5.6 (Rang 10).

Das Schlusslicht hat Sarnen dank den drei Punkten abgeben können: Mit drei Punkten liegt das Team auf Rang 8. Das ist ein Sprung um zwei Plätze. Der erste Sieg der Saison für Sarnen folgt nach vier Niederlagen und null Unentschieden.

Im nächsten Spiel kriegt es Sarnen in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team Engelberger SC. Zu diesem Spiel kommt es am 2. Oktober (17.30 Uhr, Sportplatz Wyden, Engelberg).

Durch die Niederlage wird Südstern ans Tabellenende durchgereicht. Die Mannschaft steht nach fünf Spielen bei null Punkten Das Team verschlechtert sich um einen Platz. Südstern muss bereits die fünfte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Südstern zuhause und dreimal auswärts.

Südstern spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Luzern (Platz 7). Diese Begegnung findet am 6. Oktober statt (20.30 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Telegramm: FC Südstern c - FC Sarnen 2:3 (1:3) - Grenzhof, Luzern – Tore: 2. Mubekir Redzepi (Penalty) 1:0.25. Benjamin Odermatt 1:1. 33. Rafael Lopes Loureiro 1:2. 45. Benjamin Odermatt 1:3. 75. Mehmet Özdemir 2:3. – Südstern: Radosav Stojkovic, Besmir Krasniqi, Emin Altun, Erdal Curaci, Serkan Akcil, Muhammed Sentürk, Talip Ates, Mohammed Khalid, Emre Ekiz, Eri Muçollari, Stefan Babic. – Sarnen: Yasin Cetin, Nils Wolfisberg, Pascal Von Ah, Till Lötscher, Peter Gämperle, Lino Lenherr, Lars Tobias Imfeld, Steve Von Ah, Janos Küchler, Rafael Lopes Loureiro, Benjamin Odermatt. – Verwarnungen: 6. Serkan Akcil, 77. Yasin Cetin, 91. Alan Marques.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Horw - FC Giswil 1:0, FC Sachseln - FC Luzern 4:0, FC Südstern c - FC Sarnen 2:3, FC Ebikon II - Engelberger SC 1:3, FC Stans - FC Alpnach 1:1

Tabelle: 1. Engelberger SC 5 Spiele/15 Punkte (31:3). 2. FC Horw 5/13 (18:5), 3. FC Ebikon II 5/12 (13:8), 4. FC Sachseln 5/12 (13:9), 5. FC Stans 5/7 (12:9), 6. FC Giswil 5/6 (4:10), 7. FC Luzern 5/3 (7:16), 8. FC Sarnen 5/3 (9:16), 9. FC Alpnach 5/2 (6:11), 10. FC Südstern c 5/0 (2:28).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.09.2021 22:39 Uhr.