2. Liga Sarnen mit drei Punkten auswärts gegen Hochdorf Sarnen behielt im Spiel gegen Hochdorf am Dienstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:1. 22.03.2023, 21.00 Uhr

(chm)

Daniel Rohrer eröffnete in der 29. Minute das Skore, als er für Sarnen das 1:0 markierte. Mit seinem Tor in der 43. Minute brachte Simon Brun Sarnen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Raphael Wildisen sorgte in der 58. Minute für Hochdorf für den Anschlusstreffer zum 1:2. Das letzte Tor der Partie fiel in der 78. Minute, als Aurel Bode die Führung für Sarnen auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Sarnen, Dominic Braschler (32.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Hochdorf erhielt: Marco Schürch (50.)

Sarnen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 22 Punkten auf Rang 4. Für Sarnen ist es der zweite Sieg in Serie.

Sarnen tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von SC Goldau an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am Samstag (25. März) statt (18.00 Uhr, Sportplatz Tierpark, Goldau).

Nach der Niederlage büsst Hochdorf einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 18 Punkten auf Rang 10. Hochdorf hat bisher sechsmal gewonnen und neunmal verloren.

Hochdorf spielt zum nächsten Mal zuhause gegen SC Obergeissenstein (Platz 12). Diese Begegnung findet am Samstag (25. März) statt (17.00 Uhr, Arena, Hochdorf).

Telegramm: FC Hochdorf - FC Sarnen 1:3 (0:2) - Arena, Hochdorf – Tore: 29. Daniel Rohrer 0:1. 43. Simon Brun 0:2. 58. Raphael Wildisen 1:2. 78. Aurel Bode 1:3. – Hochdorf: Roman Feer, Timon Bieri, Marco Schürch, Brian Közle, Sandro Frischkopf, Levin Weibel, Fabian Wicki, Albert Rudaj, Raphael Wildisen, Marcell Wicki, Livio Lombardo. – Sarnen: Nino Fanger, Nicola Baumann, Jason Kuhn, Dominic Braschler, Simon Brun, Cyrill Gasser, Marco Schmidlin, Mauriz von Ah, Norman Blättler, Daniel Rohrer, Luca Baumann. – Verwarnungen: 32. Dominic Braschler, 50. Marco Schürch.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.03.2023 21:57 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.