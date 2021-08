2. Liga Sarnen mit Sieg gegen Emmen im ersten Spiel Sarnen beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Emmen setzt es zuhause einen 3:1-Sieg ab. 15.08.2021, 03.03 Uhr

Den Auftakt machte Joel Zemp, der in der 34. Minute für Emmen zum 1:0 traf. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Lukas Koch, sorgte in der 79 für den Ausgleich für Sarnen. Norman Blättler schoss Sarnen in der 82. Minute zur 2:1-Führung. Erneut Norman Blättler traf in der 91. Minute auch zum 3:1 für Sarnen.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Norman Blättler von Sarnen erhielt in der 31. Minute die gelbe Karte.

Sarnen liegt nach Spiel 1 auf Rang 1. Sarnen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen SC Obergeissenstein. Die Partie findet am 21. August statt (18.00 Uhr, Wartegg, Luzern).

Emmen liegt nach Spiel 1 auf Rang 14. Für Emmen geht es daheim gegen FC Rothenburg weiter. Die Partie findet am 21. August statt (18.00 Uhr, Sportanlage Feldbreite, Emmen).

Telegramm: FC Sarnen - SC Emmen 3:1 (0:1) - Seefeld, Sarnen – Tore: 34. Joel Zemp 0:1. 79. Lukas Koch (Penalty) 1:1.82. Norman Blättler 2:1. 91. Norman Blättler 3:1. – Sarnen: Ivo Sigrist, Livio Fanger, Nico Schmid, Lukas Koch, Jason Kuhn, Dominic Braschler, Anto Brnic, Aurel Bode, Randy Würsch, Norman Blättler, Daniel Rohrer. – Emmen: Yanick Bäuerle, Marc Koch, Steven Zwimpfer, Eloy Rojas Arostegui, Marco Baumgartner, Michael Keller, Saichun Krongrava, Claudio Vogel, Silvio König, Joel Zemp, Roman Greter. – Verwarnungen: 31. Norman Blättler.

Tabelle: 1. FC Sarnen 1 Spiel/3 Punkte (3:1). 2. FC Sempach 0/0 (0:0), 3. SC Cham II 0/0 (0:0), 4. SC Obergeissenstein 0/0 (0:0), 5. FC Aegeri 0/0 (0:0), 6. FC Littau 0/0 (0:0), 7. FC Rothenburg 0/0 (0:0), 8. Luzerner SC 0/0 (0:0), 9. FC Stans 0/0 (0:0), 10. FC Willisau 0/0 (0:0), 11. FC Sins 0/0 (0:0), 12. FC Altdorf 0/0 (0:0), 13. FC Hochdorf 0/0 (0:0), 14. SC Emmen 1/0 (1:3).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.08.2021 02:59 Uhr.