2. Liga Sarnen setzt Siegesserie auch gegen Rothenburg fort Sarnen reiht Sieg an Sieg: Gegen Rothenburg hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:1 25.04.2022, 09.18 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Sarnen: Ante Pekas brachte seine Mannschaft in der 19. Minute 1:0 in Führung. Jan Wallimann erhöhte in der 63. Minute zur 2:0-Führung für Sarnen. Daniel Rohrer baute in der 69. Minute die Führung für Sarnen weiter aus (3:0). Dario Hänsli sorgte in der Schlussphase noch für Resultatkosmetik für Rothenburg: er traf in der 85. Minute zum 1:3

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Sarnen. Bei Rothenburg erhielten Oliver Schöpfer (25.) und Norman Williner (33.) eine gelbe Karte.

Rothenburg lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Sarnen. Das Team kassiert im Schnitt 1.4 Tore pro Partie (Rang 4).

Die Tabellensituation bleibt für Sarnen unverändert. Das Team liegt mit 24 Punkten auf Rang 10. Für Sarnen ist es der dritte Sieg in Serie.

Sarnen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Hochdorf (Platz 7). Das Spiel findet am Dienstag (26. April) statt (20.00 Uhr, Arena, Hochdorf).

Für Rothenburg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 11. Rothenburg hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten Luzerner SC kriegt es Rothenburg als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 30. April statt (18.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Telegramm: FC Rothenburg - FC Sarnen 1:3 (0:1) - Chärnsmatt, Rothenburg – Tore: 19. Ante Pekas 0:1. 63. Jan Wallimann 0:2. 69. Daniel Rohrer 0:3. 85. Dario Hänsli 1:3. – Rothenburg: João Pedro Da Silva Lopes, Luca Imfeld, Oliver Schöpfer, Norman Williner, Luca Gisler, Davide Di Berardino, Pascal Zimmermann, Patrick Lingg, Adrian Fries, Noe Durand, Dario Hänsli. – Sarnen: Nino Fanger, Livio Fanger, Lukas Koch, Nico Schmid, Livio Wirz, Marco Schmidlin, Aurel Bode, Jan Wallimann, Ante Pekas, Daniel Rohrer, Mauro Fanger. – Verwarnungen: 25. Oliver Schöpfer, 33. Norman Williner, 51. Mauro Fanger, 67. Davide Stifani, 73. Marco Schmidlin, 83. Livio Fanger.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.04.2022 09:14 Uhr.