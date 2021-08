2. Liga Sarnen sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Hochdorf Im Spiel zwischen Sarnen und Hochdorf gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden. 31.08.2021, 05.09 Uhr

(chm)

Sarnen geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 85. Minute doch noch einen Punkt.

Den Auftakt machte Arnel Mehicic, der in der 8. Minute für Hochdorf zum 1:0 traf. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 36. Minute, als Aurel Bode für Sarnen traf. Livio Lombardo schoss Hochdorf in der 63. Minute zur 2:1-Führung.

Ante Pekas sorgte in den letzten Minuten noch für den 2:2-Ausgleich für Sarnen. Er traf in der 85. Minute. Der Treffer fiel mittels Penalty.

Gelbe Karten gab es bei Sarnen für Livio Fanger (95.), Mauro Fanger (96.) und Norman Blättler (97.). Die einzige gelbe Karte bei Hochdorf erhielt: Raphael Wildisen (34.)

Sarnen liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 8. Das Team hat vier Punkte. Sarnen hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Sarnen auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn FC Altdorf (Platz 7) zu tun. Das Spiel findet am 5. September statt (15.00 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Hochdorf steht in der Tabelle neu auf Rang 6 (zuvor: 5). Das Team hat vier Punkte. Hochdorf hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Hochdorf spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Rothenburg (Rang 13). Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (17.00 Uhr, Arena, Hochdorf).

Telegramm: FC Sarnen - FC Hochdorf 2:2 (1:1) - Seefeld, Sarnen – Tore: 8. Arnel Mehicic 0:1. 36. Aurel Bode 1:1. 63. Livio Lombardo 1:2. 85. Ante Pekas (Penalty) 2:2. – Sarnen: Ivo Sigrist, Livio Fanger, Dzenan Cekovic, Lukas Koch, Jason Kuhn, Jan Wallimann, Aurel Bode, Randy Würsch, Ante Pekas, Norman Blättler, Aniello Merola. – Hochdorf: Roman Feer, Brian Közle, Marco Schürch, Sandro Frischkopf, Dave Gehrig, Raphael Wildisen, Marcell Wicki, Massimo Coletti, Levin Weibel, Arnel Mehicic, Livio Lombardo. – Verwarnungen: 34. Raphael Wildisen, 95. Livio Fanger, 96. Mauro Fanger, 97. Norman Blättler.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Altdorf - Luzerner SC 2:2, FC Sarnen - FC Hochdorf 2:2, FC Stans - SC Cham II 1:3, FC Rothenburg - SC Obergeissenstein 0:0, FC Sempach - SC Emmen 1:2, FC Littau - FC Willisau 4:1, FC Sins - FC Aegeri 3:1

Tabelle: 1. Luzerner SC 3 Spiele/7 Punkte (8:6). 2. FC Sins 3/6 (7:4), 3. FC Sempach 3/6 (8:4), 4. SC Cham II 3/6 (8:6), 5. SC Emmen 3/4 (4:5), 6. FC Hochdorf 3/4 (8:6), 7. FC Altdorf 3/4 (7:6), 8. FC Sarnen 3/4 (5:5), 9. SC Obergeissenstein 3/4 (2:4), 10. FC Aegeri 3/4 (4:5), 11. FC Willisau 3/3 (3:6), 12. FC Littau 3/3 (6:7), 13. FC Rothenburg 3/2 (1:3), 14. FC Stans 3/1 (1:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.08.2021 05:05 Uhr.