4. Liga, Gruppe 3 Sathirshkanen Sooriyakumaran führt Luzern mit drei Toren zum Sieg gegen Südstern Sieg für Luzern: Gegen Südstern gewinnt das Team am Mittwoch zuhause 5:4. 07.10.2021, 00.14 Uhr

Südstern war einmal in Führung, und zwar in der 80. Minute, als Douglas Gomes Felten zum Zwischenstand von 4:3 traf. Erneut Sathirshkanen Sooriyakumaran glich in der 85. Minute für Luzern aus. Es hiess 4:4.

Danach drehte Luzern auf. Das Team schoss ab der 90. Minute noch ein weitere Tore, während Südstern kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 5:4.

Matchwinner für Luzern war Sathirshkanen Sooriyakumaran, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Luzern waren: Premton Zejnaj (1 Treffer) und Pasquale Castagliuolo (1 Treffe.) bei Südstern schoss Douglas Gomes Felten gleich drei Tore. Getroffen hat zudem Gustavo Kohl (1 Tore).

Gelbe Karten gab es bei Luzern für Michele Ferraro (70.), Alessandro Borrillo (80.) und Davide Bonavita (80.). Gelbe Karten gab es bei Südstern für Gustavo Kohl (77.) und Radosav Stojkovic (90.).

Die Abwehr von Südstern kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 33 Tore in sechs Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 5.5 Toren pro Spiel (Rang 10).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Luzern. Sechs Punkte bedeuten Rang 7. Luzern hat bisher zweimal gewonnen und viermal verloren.

Luzern trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Sarnen (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am Samstag (9. Oktober) statt (19.15 Uhr, Seefeld, Sarnen).

Südstern verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Südstern muss bereits die sechste Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Südstern zuhause und viermal auswärts.

Südstern trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Alpnach (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (9. Oktober) (18.00 Uhr, Grenzhof, Luzern).

Telegramm: FC Luzern - FC Südstern c 5:4 (2:1) - Sportanlagen Allmend, Luzern – Tore: 6. Sathirshkanen Sooriyakumaran 1:0. 25. Gustavo Kohl 1:1. 35. Sathirshkanen Sooriyakumaran 2:1. 60. Premton Zejnaj 3:1. 67. Douglas Gomes Felten 3:2. 70. Douglas Gomes Felten 3:3. 80. Douglas Gomes Felten 3:4. 85. Sathirshkanen Sooriyakumaran 4:4. 90. Pasquale Castagliuolo 5:4. – Luzern: Danijel Milakovic, Jakub Sowula Szymon, Umberto Caccamo, Stefano Izzo, Lopes Coelho Tiago, Simone Antonucci, Marcos Rodriguez Lago, Premton Zejnaj, Sathirshkanen Sooriyakumaran, Alessandro Borrillo, Egzon Zejnaj. – Südstern: Radosav Stojkovic, Muhammed Sentürk, Emin Altun, Gustavo Kohl, Serkan Akcil, Ledion Lame, Koray Curaci, Andre Stradioto Cardozo, William Spaniol, Emre Ekiz, Douglas Gomes Felten. – Verwarnungen: 70. Michele Ferraro, 77. Gustavo Kohl, 80. Alessandro Borrillo, 80. Davide Bonavita, 90. Radosav Stojkovic.

Tabelle: 1. Engelberger SC 6 Spiele/18 Punkte (32:3). 2. FC Ebikon II 6/15 (16:8), 3. FC Horw 6/13 (18:8), 4. FC Sachseln 6/12 (15:13), 5. FC Giswil 6/9 (8:12), 6. FC Stans 6/7 (14:13), 7. FC Luzern 6/6 (12:20), 8. FC Alpnach 6/5 (10:13), 9. FC Sarnen 6/3 (9:17), 10. FC Südstern c 6/0 (6:33).

