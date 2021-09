Frauen 3. Liga Schattdorf bezwingt auswärts Gunzwil – Alisha Perren trifft spät zum Sieg Schattdorf gewinnt am Sonntag auswärts gegen Gunzwil 2:1. 12.09.2021, 16.51 Uhr

Zunächst musste Schattdorf einen Rückstand hinnehmen: In der 27. Minute traf Silvana Steiger für Gunzwil zum 1:0. Zwei Tore innerhalb von drei Minuten brachten aber für Schattdorf die Wende. Flavia Vanoli schoss in der 82. Minute den Ausgleich, in der 85. Minute erzielte Alisha Perren den Siegtreffer.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Schattdorf verbessert sich in der Tabelle von Rang 5 auf 4. Das Team hat sechs Punkte. Für Schattdorf ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Schattdorf geht es daheim gegen SC Cham (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 25. September (19.00 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Gunzwil liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 8. Das Team hat null Punkte. Gunzwil muss bereits die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Gunzwil zuhause und einmal auswärts.

Im nächsten Spiel kriegt es Gunzwil in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Baar 2 (Platz 7) zu tun. Das Spiel findet am 26. September statt (11.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Telegramm: FC Gunzwil - Team Uri Frauen II 1:2 (1:0) - Linden, Gunzwil – Tore: 27. Silvana Steiger 1:0. 82. Flavia Vanoli 1:1. 85. Alisha Perren 1:2. – Gunzwil: Karin Gassmann, Nina Leupi, Jenni Ackermann, Julia Jost, Lara Zimmermann, Lia Valentina Hildebrand, Annina Nurmi, Manuela Ruoss, Michelle Ziswiler, Silvana Steiger, Michelle Isler. – Schattdorf: Selin Baumann, Alina Bissig, Gina Walker, Flavia Vanoli, Linda Baumann, Sina Riesen, Aline Kempf, Lea Deplazes, Alexandra Meier, Shanice Toggenburger, Laura Gnos. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Gunzwil - Team Uri Frauen II 1:2, SC Schwyz II - FC Baar 2 1:3, FC Hünenberg - FC Ascona 0:1

Tabelle: 1. TEAM Menzingen / Aegeri 3 Spiele/9 Punkte (9:3). 2. FC Sursee 3/9 (8:2), 3. FC Ascona 2/6 (4:1), 4. Team Uri Frauen II 3/6 (5:3), 5. SG Obwalden 3/6 (6:2), 6. SC Cham 2/3 (4:4), 7. FC Baar 2 3/3 (4:7), 8. FC Gunzwil 3/0 (4:10), 9. FC Hünenberg 3/0 (1:7), 10. SC Schwyz II 3/0 (1:7).

