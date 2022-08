2. Liga Schattdorf bezwingt Entlebuch – Noël Gisler trifft zum Sieg Schattdorf behielt im Spiel gegen Entlebuch am Freitag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1. 28.08.2022, 01.41 Uhr

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 14 Minuten: Das erste Tor der Partie erzielte Patrik Stampfli für Schattdorf. In der 25. Minute traf er zum 1:0. Zum Ausgleich für Entlebuch traf Micha Schmid in der 30. Minute. Noël Gisler sorgte in der 39. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Schattdorf. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Gelbe Karten gab es bei Entlebuch für Silvan Bachmann (70.), Manuel Emmenegger (74.) und Ivo Thalmann (92.). Bei Schattdorf erhielten Franco Heinzer (20.) und Noël Gisler (68.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Schattdorf zu den Besten: Total liess das Team 3 Tore in drei Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1 Toren pro Spiel (Rang 2).

In der Tabelle verbessert sich Schattdorf von Rang 9 auf 4. Das Team hat sechs Punkte. Schattdorf hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Für Schattdorf geht es auswärts gegen Luzerner SC (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 3. September statt (18.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Unverändert liegt Entlebuch auf Rang 10. Das Team hat drei Punkte. Für Entlebuch war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Entlebuch geht es zuhause gegen FC Sarnen (Platz 13) weiter. Das Spiel findet am 3. September statt (17.00 Uhr, Sportplatz Farbschachen, Entlebuch).

Telegramm: FC Schattdorf - FC Entlebuch 2:1 (2:1) - Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf – Tore: 25. Patrik Stampfli 1:0. 30. Micha Schmid 1:1. 39. Noël Gisler 2:1. – Schattdorf: Yannick Arnold, Samuel Wirth, Franco Heinzer, Joachim Gisler, Sandro Stampfli, Noël Gisler, Simon Wipfli, Skander Agrebi, Robin Mahrow, Ramon Scheiber, Patrik Stampfli. – Entlebuch: Fabian Stöckli, Michael Koch, Patrick Wigger, Tim Unternährer, Janik Portmann, Micha Schmid, Joël Fahrni, Ivo Thalmann, Silvan Bachmann, Manuel Emmenegger, Luca Fahrni. – Verwarnungen: 20. Franco Heinzer, 68. Noël Gisler, 70. Silvan Bachmann, 74. Manuel Emmenegger, 92. Ivo Thalmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

