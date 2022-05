Frauen 3. Liga Schattdorf bezwingt Gunzwil – Siegtreffer durch Linda Baumann Sieg für Schattdorf: Gegen Gunzwil gewinnt das Team am Sonntag zuhause 2:1. 03.05.2022, 18.29 Uhr

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 8 Minuten: Silvana Steiger eröffnete in der 51. Minute das Skore, als sie für Gunzwil das 1:0 markierte. In der 56. Minute traf Shanice Toggenburger für Schattdorf zum 1:1-Ausgleich. Linda Baumann sorgte in der 59. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Schattdorf. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit dem Sieg rückt Schattdorf um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 7. Schattdorf hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Schattdorf trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf SC Cham (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 8. Mai statt (13.00 Uhr, Eizmoos, Cham).

Gunzwil verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Gunzwil hat bisher einmal gewonnen und elfmal verloren.

Für Gunzwil geht es zuhause gegen FC Baar 2 (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 8. Mai statt (13.00 Uhr, Linden, Gunzwil).

Telegramm: Team Uri Frauen II - FC Gunzwil 2:1 (0:0) - Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf – Tore: 51. Silvana Steiger 0:1. 56. Shanice Toggenburger 1:1. 59. Linda Baumann 2:1. – Schattdorf: Selin Baumann, Alexandra Meier, Lea Deplazes, Gina Walker, Fabia Manz, Aline Kempf, Alisha Perren, Géraldine Fedier, Sina Riesen, Shanice Toggenburger, Julie Gisler. – Gunzwil: Noelia Arnold, Chiara Erni, Carina Kronenberg, Livia Bättig, Nina Leupi, Melanie Steiger, Linda Galliker, Manuela Ruoss, Lara Zimmermann, Carla Wildisen, Romana Ruoss. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

