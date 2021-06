2. Liga Schattdorf bezwingt Littau – Patrik Stampfli trifft zum Sieg Schattdorf behielt im Spiel gegen Littau am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:3. 20.06.2021, 06.48 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Littau: Yvo Schorno brachte seine Mannschaft in der 14. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand war in der 30. Minute hergestellt: Ramon Scheiber traf für Schattdorf. Schattdorf ging in der 43. Minute 2:1 in Führung, als Colin Bächler ins eigene Tor traf.

Gleichstand stellte Wessley Joao De Jesus Tiburcio durch seinen Treffer für Littau in der 46. Minute her. Patrik Stampfli brachte Schattdorf 3:2 in Führung (53. Minute). Gleichstand war in der 71. Minute hergestellt: Marko Markovic traf für Littau. Patrik Stampfli sorgte in der 76. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Schattdorf. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Littau erhielten Dominic Britschgi (50.), Yvo Schorno (56.) und Patrice Gilli (94.) eine gelbe Karte. Schattdorf behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Die gewonnenen Punkte bringen Schattdorf neu auf einen Aufstiegsplatz. 25 Punkte bedeuten Rang 2. Es macht einen Platz gut. Für Schattdorf ist es der zweite Sieg in Serie.

Schattdorf bestreitet als nächstes auswärts das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team FC Eschenbach I. Die Partie findet am 26. Juni statt (16.00 Uhr, Weiherhus, Eschenbach).

Für Littau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 5. Littau hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Littau in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Hochdorf (Platz 4) zu tun. Das Spiel findet am 26. Juni statt (16.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Telegramm: FC Schattdorf - FC Littau 4:3 (2:1) - Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf – Tore: 14. Yvo Schorno 0:1. 30. Ramon Scheiber 1:1. 43. Eigentor (Colin Bächler) 2:1.46. Wessley Joao De Jesus Tiburcio 2:2. 53. Patrik Stampfli 3:2. 71. Marko Markovic 3:3. 76. Patrik Stampfli 4:3. – Schattdorf: Yannick Arnold, Jonathan Schürpf, Samuel Wirth, Joachim Gisler, Philipp Zurfluh, Patrik Wyrsch, Robin Mahrow, Skander Agrebi, Paul Arnold, Ramon Scheiber, Patrik Stampfli. – Littau: Ramon Grüter, Nikola Milakovic, Patrice Gilli, Metin Adiller, Colin Bächler, Sammy Cook, Yvo Schorno, Dominic Britschgi, Simon Britschgi, Luca Baumann, Wessley Joao De Jesus Tiburcio. – Verwarnungen: 50. Dominic Britschgi, 56. Yvo Schorno, 94. Patrice Gilli.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Entlebuch - FC Stans 2:2, FC Hochdorf - FC Altdorf 3:3, Luzerner SC - FC Sempach 3:2, FC Schattdorf - FC Littau 4:3, FC Sursee - SC Obergeissenstein 0:3, FC Gunzwil - SC Emmen 2:1

Tabelle: 1. FC Eschenbach I 24 Spiele/25 Punkte (31:13). 2. FC Schattdorf 25/25 (26:19), 3. SC Emmen 25/23 (26:16), 4. FC Hochdorf 25/23 (33:18), 5. FC Littau 25/20 (23:16), 6. FC Sempach 25/20 (20:13), 7. Luzerner SC 25/18 (22:20), 8. SC Cham II 24/15 (24:21), 9. FC Stans 25/14 (24:23), 10. FC Altdorf 25/14 (19:28), 11. SC Obergeissenstein 25/14 (14:24), 12. FC Gunzwil 25/14 (21:28), 13. FC Entlebuch 25/13 (16:25), 14. FC Sursee 25/0 (4:39).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.06.2021 06:45 Uhr.