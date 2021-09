Frauen 3. Liga Schattdorf gewinnt klar gegen Schwyz – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Schattdorf gewinnt am Dienstag zuhause gegen Schwyz 3:0. 08.09.2021, 00.20 Uhr

(chm)

In der 75. Minute war es an Laura Gnos, Schattdorf 1:0 in Führung zu bringen. Schattdorf baute die Führung in der 81. Minute (Miriam Geisser) weiter aus (2:0). Mit einem weiteren Tor erhöhte Miriam Geisser für Schattdorf auf 3:0. Für das Doppelpack benötigte sie nur gerade vier Minuten.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Tabelle steht Schattdorf nach dem zweiten Spiel auf Rang 6 (drei Punkte). Für Schattdorf geht es auswärts gegen FC Gunzwil weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (12. September) (11.00 Uhr, Linden, Gunzwil).

In der Tabelle steht Schwyz nach dem zweiten Spiel auf Rang 8 (null Punkte). Für Schwyz geht es daheim gegen FC Baar 2 weiter. Diese Begegnung findet am Sonntag (12. September) statt (13.00 Uhr, Tschaibrunnen, Schwyz).

Telegramm: Team Uri Frauen II - SC Schwyz II 3:0 (0:0) - Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf – Tore: 75. Laura Gnos 1:0. 81. Miriam Geisser 2:0. 85. Miriam Geisser 3:0. – Schattdorf: Julia Novacic, Julie Gisler, Jasmin Jaun, Lea Bissig, Laura Gnos, Shanice Toggenburger, Lea Deplazes, May Van der Ven, Alexandra Meier, Miriam Geisser, Gina Walker. – Schwyz: Svenja Siegenthaler, Adrienn Fekete, Chantal Steiner, Valentina Strüby, Nadine Suter, Simone Birrer, Aicha Diallo, Raffaela Betschart, Jasmin Märchy, Martina Steiner, Nahila Romer. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Tabelle: 1. SG Obwalden 2 Spiele/6 Punkte (5:0). 2. TEAM Menzingen / Aegeri 2/6 (6:2), 3. FC Ascona 1/3 (3:1), 4. SC Cham 1/3 (3:1), 5. FC Sursee 1/3 (3:1), 6. Team Uri Frauen II 2/3 (3:2), 7. FC Hünenberg 1/0 (1:3), 8. SC Schwyz II 2/0 (0:4), 9. FC Gunzwil 2/0 (3:8), 10. FC Baar 2 2/0 (1:6).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.09.2021 00:17 Uhr.