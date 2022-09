2. Liga Schattdorf mit drei Punkten auswärts gegen Sempach – Siegtreffer durch Ramon Scheiber Schattdorf gewinnt am Samstag auswärts gegen Sempach 3:2. 25.09.2022, 04.04 Uhr

(chm)

Schattdorf ging bis in die 27. Minute mit 2:0 in Führung. Es trafen: Cédric Gisler in der 25. Minute und Noël Gisler in der 27. Minute. Allerdings schaffte Sempach in der 57. Minute den Anschlusstreffer (Valmir Tola) und in der 69. Minute den Ausgleich (Tim Tampe). Der Siegtreffer fiel in der 79. Minute durch Ramon Scheiber.

Gelbe Karten gab es bei Schattdorf für Ramon Scheiber (77.), Jonathan Schürpf (88.) und Joachim Gisler (91.). Gelbe Karten gab es bei Sempach für Tim Tampe (59.) und Michael Fölmli (88.).

In der Abwehr gehört Schattdorf zu den Besten: Die total 10 Gegentore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.4 Toren pro Match (Rang 3).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Schattdorf. 15 Punkte bedeuten Rang 3. Schattdorf hat bisher fünfmal gewonnen und zweimal verloren.

Als nächstes trifft Schattdorf in einem Heimspiel mit SC Obergeissenstein (Rang 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Oktober (18.00 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Für Sempach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 5. Sempach hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Sempach in einem Auswärtsspiel mit FC Sarnen (Platz 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 1. Oktober statt (17.00 Uhr, Seefeld, Sarnen).

Telegramm: FC Sempach - FC Schattdorf 2:3 (0:2) - Sportanlage Seeland, Sempach – Tore: 25. Cédric Gisler 0:1. 27. Noël Gisler 0:2. 57. Valmir Tola 1:2. 69. Tim Tampe (Penalty) 2:2.79. Ramon Scheiber 2:3. – Sempach: Noel Schmid, Manuel Salihi, Simon Eberle, Luca Cipolla, Michael Fölmli, Kevin Schnider, Elia Risi, Tim Tampe, Adrian Schnider, Yanick Fölmli, Valmir Tola. – Schattdorf: Livio Mahrow, Sandro Stampfli, Samuel Wirth, Franco Heinzer, Tim Gisler, Simon Wipfli, Joachim Gisler, Skander Agrebi, Noël Gisler, Cédric Gisler, Patrik Stampfli. – Verwarnungen: 59. Tim Tampe, 77. Ramon Scheiber, 88. Michael Fölmli, 88. Jonathan Schürpf, 91. Joachim Gisler.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.09.2022 04:01 Uhr.

