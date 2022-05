Frauen 3. Liga - Schattdorf mit Sieg gegen Hünenberg

Eishockey WM 3. Sieg im 3. Spiel: Schweiz schlägt Kasachstan ohne zu brillieren mit 3:2

Die Schweizer Eishockey-Nati ist an der WM in Finnland weiter auf Viertelfinal-Kurs. Gegen Kasachstan feiert die Mannschaft von Patrick Fischer den 3. Sieg im 3. Spiel. Am Mittwoch folgt das Duell gegen die Slowakei.