4. Liga, Gruppe 5 Schüpfheim stolpert gegen Nebikon – Schüpfheim verliert nach drei Siegen Nebikon hat am Donnerstag gegen Schüpfheim die Überraschung geschafft: Die siebtplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das zweitklassierte Team 3:2. 23.09.2022, 00.16 Uhr

(chm)

Schüpfheim ging zunächst in Führung, als Nick Bieri in der 10. Minute traf. Dann glich aber Paolo Studer (13.) für Nebikon aus. Anel Jukic in der 18. Minute und Anel Jukic in der 37. Minute brachten Nebikon sodann 3:1 in Führung. Schüpfheim kam in der 46. Minute noch auf 2:3 heran, als Joshua Zemp traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Gelbe Karten gab es bei Nebikon für Fabian Schürmann (53.), Filipe Andrade (84.) und Demir Kozarac (92.). Eine Verwarnung gab es für Schüpfheim, nämlich für Kilian Tanner (28.).

Dass Schüpfheim so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.2 (Rang 3).

Nebikon machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 5. Für Nebikon ist es der dritte Sieg in Serie. Nebikon konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Nebikon geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Willisau (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 2. Oktober (16.15 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Nach der Niederlage büsst Schüpfheim zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit neun Punkten auf Rang 4. Nach drei Siegen in Serie verliert Schüpfheim erstmals wieder. Schüpfheim verlor zudem erstmals zuhause.

Für Schüpfheim geht es auf fremdem Terrain gegen FC Triengen 2 (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 30. September statt (20.00 Uhr, Schäracher, Triengen).

Telegramm: FC Schüpfheim - SC Nebikon 2:3 (1:3) - Moosmättili, Schüpfheim – Tore: 10. Nick Bieri 1:0. 13. Paolo Studer 1:1. 18. Anel Jukic 1:2. 37. Anel Jukic 1:3. 46. Joshua Zemp 2:3. – Schüpfheim: Ramon Bürli, Cedric Steffen, Patrick Emmenegger, Julian Eicher, Patrick Christen, Joshua Zemp, Kilian Tanner, Lars Distel, Michael Tellenbach, Nick Bieri, Joel Zihlmann. – Nebikon: Christopher Hodel, Marco Stutz, Filipe Andrade, Marko Mijatovic, Raphael Kaufmann, Paolo Studer, Michael Steffen, Adis Omeri, Martin Hodel, Anel Jukic, Reto Stutz. – Verwarnungen: 28. Kilian Tanner, 53. Fabian Schürmann, 84. Filipe Andrade, 92. Demir Kozarac.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 5:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.09.2022 00:13 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.