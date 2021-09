3. Liga, Gruppe 1 Schwyz mit drei Punkten auswärts gegen Ibach – Firas Kdouh mit Siegtor Sieg für Schwyz: Gegen Ibach gewinnt das Team am Sonntag auswärts 2:1. 06.09.2021, 00.25 Uhr

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 17 Minuten: Demian Siegwart eröffnete in der 45. Minute das Skore, als er für Schwyz das 1:0 markierte. In der 55. Minute traf Patrick Pfyl für Ibach zum 1:1-Ausgleich. Firas Kdouh sorgte in der 62. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Schwyz. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Gelbe Karten gab es bei Schwyz für Ramon Betschart (68.) und Dominik Steiner (80.). Bei Ibach erhielten Emanuel Da Silva Fonte (75.) und Joël Schmidiger (85.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle verbessert sich Schwyz von Rang 6 auf 2. Das Team hat sieben Punkte. Schwyz hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Schwyz spielt zum nächsten Mal daheim gegen Zug 94 II (Platz 5). Diese Begegnung findet am 11. September statt (17.30 Uhr, Tschaibrunnen, Schwyz).

Ibach steht in der Tabelle neu auf Rang 8 (zuvor: 7). Das Team hat vier Punkte. Ibach hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Für Ibach geht es auswärts gegen FC Küssnacht a/R 1 (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 11. September statt (17.30 Uhr, Luterbach, Küssnacht a/R).

Telegramm: FC Ibach II - SC Schwyz 1:2 (0:1) - Gerbihof, Ibach – Tore: 45. Demian Siegwart 0:1. 55. Patrick Pfyl 1:1. 62. Firas Kdouh 1:2. – Ibach: Jérôme Arnold, Benedikt Kündig, Dario Hürlimann, Cyrill Bürgi, Lukas Niederberger, Egson Hafezi, Lukas Teixeira Ferreira, Patrick Pfyl, Emanuel Da Silva Fonte, Vinicius Figueiredo Dias, Edonis Salihu. – Schwyz: Marcel Schmid, Fabian Schleiss, Manuel Gisler, Patrick Kistler, Rui Miguel Leite Oliveira, Simon Ulrich, Martin Von Euw, Manuel Ulrich, Jonas Steiner, Ajhan Zejnulai, Demian Siegwart. – Verwarnungen: 68. Ramon Betschart, 75. Emanuel Da Silva Fonte, 80. Dominik Steiner, 85. Joël Schmidiger.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: SC Cham IV - FC Hünenberg I 0:4, FC Ibach II - SC Schwyz 1:2

Tabelle: 1. ESC Erstfeld 3 Spiele/9 Punkte (12:2). 2. SC Schwyz 3/7 (8:4), 3. FC Baar 1 3/7 (9:6), 4. FC Küssnacht a/R 1 3/6 (11:9), 5. Zug 94 II 3/6 (4:3), 6. FC Sursee 3/6 (7:8), 7. FC Hünenberg I 3/4 (5:2), 8. FC Ibach II 3/4 (4:4), 9. FC Muotathal 3/3 (5:7), 10. SC Cham IV 3/0 (1:11), 11. FC Meggen 3/0 (3:8), 12. SC Steinhausen 3/0 (3:8).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.09.2021 00:22 Uhr.