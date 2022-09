3. Liga, Gruppe 1 Schwyz verliert gegen Seriensieger Zug 94 – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Zug 94 reiht Sieg an Sieg: Gegen Schwyz hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 5:2 03.09.2022, 22.48 Uhr

(chm)

Schon früh setzte Zug 94 dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 5. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 3:1 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Zug 94 noch auf 5:2.

Schwyz waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:3 (38. Minute) und zum 2:3 (83. Minute).

Die Torschützen für Zug 94 waren: Joan David Avila Romero (2 Treffer), Yannis Wittwer (1 Treffer), Nicola Parente (1 Treffer) und Jérome Kirschenhofer (1 Treffer). Die Torschützen für Schwyz waren: Jonas Steiner und Ajhan Zejnulai.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Zug 94, Daniel Marquez (70.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Schwyz, Manuel Gisler (78.) kassierte sie.

Der Sturm von Zug 94 sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Im Schnitt erzielt das Team 3.7 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach drei Spielen, in denen die Offensive 11 Tore erzielte.

In der Tabelle verbessert sich Zug 94 von Rang 4 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Zug 94 hat bisher immer gewonnen, nämlich dreimal.

Als nächstes tritt Zug 94 in einem Auswärtsspiel gegen das zweitplatzierte Team ESC Erstfeld zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 10. September statt (18.00 Uhr, Pfaffenmatt, Erstfeld).

Schwyz rutscht in der Tabelle von Rang 1 auf 4. Das Team hat sechs Punkte. Nach zwei Siegen in Serie verliert Schwyz erstmals wieder.

Schwyz spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SC Steinhausen (Platz 9). Die Partie findet am 10. September statt (17.00 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

Telegramm: Zug 94 II - SC Schwyz 5:2 (3:1) - Herti Allmend, Zug – Tore: 5. Yannis Wittwer 1:0. 17. Nicola Parente 2:0. 19. Jérome Kirschenhofer 3:0. 38. Ajhan Zejnulai 3:1. 83. Jonas Steiner 3:2. 86. Joan David Avila Romero 4:2. 89. Joan David Avila Romero 5:2. – Zug 94: Cedric Stillhart, Daniel Marquez, Jérome Kirschenhofer, Mattia Hanusch, Edonis Salihu, Yannis Wittwer, Dennis Manuel Abreu Fernandes, Bruno David Aires Lopes, Armin Pasalic, Valentin Bagavac, Nicola Parente. – Schwyz: Marcel Schmid, Ramon Betschart, Manuel Gisler, Nicola Holdener, Lars Suter, Ardian Regja, Jonas Steiner, Martin Von Euw, Silvan Betschart, Ajhan Zejnulai, Joshua Bossart. – Verwarnungen: 70. Daniel Marquez, 78. Manuel Gisler.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

