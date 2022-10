2. Liga Sempach holt sich drei Punkte gegen Altdorf – Kevin Schnider mit Last-Minute-Treffer Sempach behielt im Spiel gegen Altdorf am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1. 09.10.2022, 04.57 Uhr

(chm)

Nach torlosen 73 Minuten ging die Post in der Schlussphase so richtig ab: Den Auftakt machte Markus Zurfluh, der in der 73. Minute für Altdorf zum 1:0 traf. Gleichstand stellte Kilian Bühlmann durch seinen Treffer für Sempach in der 86. Minute her. Kurz vor Schluss, in der 92. Minute traf Kevin Schnider zum 2:1-Siegestreffer für Sempach.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Sempach erhielt: Manuel Salihi (93.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Altdorf, René Fedier (72.) kassierte sie.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Sempach. Mit 14 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Sempach hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Sempach daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte SC Obergeissenstein. Die Partie findet am 15. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Nach der Niederlage büsst Altdorf zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit neun Punkten auf Rang 11. Altdorf hat bisher dreimal gewonnen und sechsmal verloren.

Altdorf tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Willisau an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 16. Oktober statt (14.30 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Telegramm: FC Sempach - FC Altdorf 2:1 (0:0) - Sportanlage Seeland, Sempach – Tore: 73. Markus Zurfluh 0:1. 86. Kilian Bühlmann 1:1. 92. Kevin Schnider 2:1. – Sempach: Noel Schmid, Adrian Schnider, Jonas Zust, Luca Cipolla, Michael Fölmli, Kevin Schnider, Luca Bühler, Rafael Gomes Machado, Elia Risi, Severin Emmenegger, Valmir Tola. – Altdorf: Kai Nicolas Stutz, Raphael Herger, Dmytro Gryshchenko, Dario Zgraggen, André Bissig, Fabian Nickel, Mateus Souza da Silva Fonte, Manuel Ruhstaller, Silvan Christen, Tobias Nickel, Markus Zurfluh. – Verwarnungen: 72. René Fedier, 93. Manuel Salihi.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.10.2022 04:54 Uhr.

