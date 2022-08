2. Liga Sempach holt sich im ersten Spiel drei Punkte gegen Littau – Michael Fölmli trifft spät zum Sieg Sempach bezwingt im ersten Spiel der neuen Saison Littau zuhause mit 2:1 14.08.2022, 20.55 Uhr

(chm)

Sempach geriet zunächst in Rückstand, als Simon Britschgi in der 40. Minute die zwischenzeitliche Führung für Littau gelang. In der 59. Minute glich Sempach jedoch aus und ging in der 89. Minute in Führung. Torschützen waren Valmir Tola und Michael Fölmli.

Bei Sempach erhielten Luca Bühler (50.) und Noel Schmid (59.) eine gelbe Karte. Bei Littau erhielten Colin Bächler (53.) und Janis Wyss (65.) eine gelbe Karte.

Sempach liegt nach Spiel 1 auf Rang 3. Im nächsten Spiel kriegt es Sempach auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Hochdorf. Das Spiel findet am 20. August statt (17.00 Uhr, Arena, Hochdorf).

Littau liegt nach Spiel 1 auf Rang 11. Littau spielt zum nächsten Mal daheim gegen SC Obergeissenstein (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 23. August (20.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Telegramm: FC Sempach - FC Littau 2:1 (0:1) - Sportanlage Seeland, Sempach – Tore: 40. Simon Britschgi 0:1. 59. Valmir Tola 1:1. 89. Michael Fölmli 2:1. – Sempach: Noel Schmid, Sharon Trüssel, Simon Eberle, Luca Cipolla, Adrian Schnider, Jan Bühler, Kevin Schnider, Luca Bühler, Elia Risi, Severin Emmenegger, Michael Fölmli. – Littau: Sinan Bali, Abdalla Mamo, Colin Bächler, Patrice Gilli, Dario Nickel, Janis Wyss, Gabriele Battaglia, Rinor Zharku, Cyrill Stocker, Walid Boussaha, Simon Britschgi. – Verwarnungen: 50. Luca Bühler, 53. Colin Bächler, 59. Noel Schmid, 65. Janis Wyss.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.08.2022 20:52 Uhr.