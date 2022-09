2. Liga Sempach lässt sich von Entlebuch kein Bein stellen – Später Siegtreffer Sempach siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Entlebuch: Der Tabellensiebte siegt zuhause 2:1 gegen den Tabellen-13. 11.09.2022, 23.56 Uhr

Sempach geriet zunächst in Rückstand, als Patrick Wigger in der 21. Minute die zwischenzeitliche Führung für Entlebuch gelang. In der 61. Minute glich Sempach jedoch aus und ging in der 89. Minute in Führung. Torschützen waren Elia Risi und Michael Fölmli.

Bei Entlebuch gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Silvan Bachmann (87.) und Micha Schmid (94.). Gelbe Karten sahen zudem Luca Fahrni (35.) und Silvan Bachmann (55.). Die einzige gelbe Karte bei Sempach erhielt: Michael Fölmli (79.)

Sempach rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit neun Punkten auf Rang 6. Sempach hat bisher dreimal gewonnen und zweimal verloren.

Sempach spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen Luzerner SC (Platz 8). Die Partie findet am Donnerstag (15. September) statt (20.15 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Nach der Niederlage übernimmt Entlebuch neu das Schlusslicht der Tabelle. Die Mannschaft steht nach fünf Spielen bei drei Punkten Das Team verschlechtert sich um einen Platz. Entlebuch hat bisher einmal gewonnen und viermal verloren.

Entlebuch spielt zum nächsten Mal daheim gegen SC Obergeissenstein (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 17. September (17.00 Uhr, Sportplatz Farbschachen, Entlebuch).

Telegramm: FC Sempach - FC Entlebuch 2:1 (0:1) - Sportanlage Seeland, Sempach – Tore: 21. Patrick Wigger 0:1. 61. Elia Risi 1:1. 89. Michael Fölmli 2:1. – Sempach: Noel Schmid, Sharon Trüssel, Simon Eberle, Luca Cipolla, Michael Fölmli, Tim Tampe, Kevin Schnider, Luca Bühler, Manuel Salihi, Valmir Tola, Severin Emmenegger. – Entlebuch: Fabian Stöckli, Michael Koch, Patrick Wigger, Tim Unternährer, Janik Portmann, Micha Schmid, Jonas Setz, Manuel Emmenegger, Silvan Bachmann, Luca Fahrni, Pascal Mahler. – Verwarnungen: 35. Luca Fahrni, 55. Silvan Bachmann, 79. Michael Fölmli – Ausschlüsse: 87. Silvan Bachmann, 94. Micha Schmid.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

