2. Liga Sempach lässt sich von Sursee kein Bein stellen – Später Siegtreffer durch Patrik Lika Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 6 vs. 14) ist Sempach am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Sursee gerecht geworden und hat zuhause 2:1 gewonnen. 27.06.2021, 07.41 Uhr

(chm)

Sempach geriet zunächst in Rückstand, als Emir Demirtas in der 39. Minute die zwischenzeitliche Führung für Sursee gelang. In der 50. Minute glich Sempach jedoch aus und ging in der 85. Minute in Führung. Torschützen waren Kevin Schnider und Patrik Lika.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Sempach gab es vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Sursee für Marco Staffelbach (56.) und Richard Nikaj (80.).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Sempach. Mit 23 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Sempach hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Sempach ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Sursee verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Sursee muss bereits die 13. Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Siebenmal verlor Sursee zuhause und sechsmal auswärts.

Für Sursee ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Telegramm: FC Sempach - FC Sursee 2:1 (0:1) - Sportanlage Seeland, Sempach – Tore: 39. Emir Demirtas 0:1. 50. Kevin Schnider 1:1. 85. Patrik Lika 2:1. – Sempach: Raphael Helfenstein, Simon Eberle, Luca Cipolla, Luca Müller, Patrick Bösch, Kevin Schnider, Tim Tampe, Adrian Schnider, Patrik Ehrbar, Patrik Lika, Michael Fölmli. – Sursee: Jan Staffelbach, Richard Nikaj, Joel Zust, Henrique Luis Nielsen Pinto Da Silva, Andy Macieira César, Leorent Hulaj, Jan Schumacher, Marco Staffelbach, Emir Demirtas, Fatlind Elshani, Dominic Zbinden. – Verwarnungen: 35. Kevin Schnider, 51. Patrik Ehrbar, 56. Patrick Bösch, 56. Marco Staffelbach, 80. Patrik Lika, 80. Richard Nikaj.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Littau - FC Hochdorf 1:2, FC Eschenbach I - FC Schattdorf 4:4, SC Obergeissenstein - SC Cham II 4:2, FC Stans - Luzerner SC 2:0, SC Emmen - FC Entlebuch 1:0, FC Altdorf - FC Gunzwil 5:1, FC Sempach - FC Sursee 2:1

Tabelle: 1. FC Eschenbach I 13 Spiele/26 Punkte (36:20). 2. FC Schattdorf 13/26 (30:23), 3. SC Emmen 13/26 (27:16), 4. FC Hochdorf 13/26 (35:19), 5. FC Sempach 13/23 (22:14), 6. FC Littau 13/20 (24:18), 7. SC Cham II 13/18 (29:26), 8. Luzerner SC 13/18 (22:22), 9. SC Obergeissenstein 13/17 (18:26), 10. FC Altdorf 13/17 (24:29), 11. FC Stans 13/17 (26:23), 12. FC Gunzwil 13/14 (22:33), 13. FC Entlebuch 13/13 (16:26), 14. FC Sursee 13/0 (5:41).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.06.2021 01:02 Uhr.