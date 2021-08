4. Liga, Gruppe 1 Sempach mit Auswärtserfolg bei Triengen im ersten Spiel – Siegtreffer in allerletzter Minute Sempach siegt auswärts gegen Triengen: Zum Saisonauftakt gab es ein 2:1. 25.08.2021, 00.19 Uhr

(chm)

Sempach geriet zunächst in Rückstand, als To Miguel Pereira Pinto in der 15. Minute die zwischenzeitliche Führung für Triengen gelang. In der 28. Minute glich Sempach jedoch aus und ging in der 93. Minute in Führung. Torschützen waren Noah Keel und Patrick Stähli.

Triengen kassierte vier gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Sempach, nämlich für Marc Lustenberger (94.).

Sempach reiht sich nach dem Spiel auf Rang 4 ein. Das nächste Spiel trägt Sempach daheim gegen das stark gestartete Team FC Zell aus. Das Spiel findet am Samstag (28. August) statt (20.15 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

In der Tabelle steht Triengen nach dem ersten Spiel auf Rang 7. Triengen trifft im nächsten Spiel zuhause auf das stark gestartete Team FC Willisau. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (28. August) (19.00 Uhr, Schäracher, Triengen).

Telegramm: FC Triengen 2 - FC Sempach 1:2 (1:1) - Schäracher, Triengen – Tore: 15. To Miguel Pereira Pinto 1:0. 28. Noah Keel 1:1. 93. Patrick Stähli 1:2. – Triengen: Flavio Santos Marques, Reto Baumann, Adis Seferovic, Michael Bucher, Enger Emilio Florian De Los Santos, Cyrill Földes, Joao Manuel Teixeira Marta, To Miguel Pereira Pinto, Andy Sommer, Joel Schmid, Luca Lustenberger. – Sempach: Rinaldo Leone, Stephan Häfliger, Andri Felber, Livio Brunner, Marco Bühler, Silvan Schaller, Fabian Bucheli, Noah Keel, Jafar Sedighi, David Kottmann, Philipp Kaufmann. – Verwarnungen: 61. Joao Manuel Teixeira Marta, 66. To Miguel Pereira Pinto, 74. Enger Emilio Florian De Los Santos, 88. Cyrill Földes, 94. Marc Lustenberger.

Tabelle: 1. FC Zell 1 Spiel/3 Punkte (5:1). 2. SC Eich 1/3 (3:0), 3. FC Willisau 1/3 (3:2), 4. FC Sempach 1/3 (2:1), 5. SC Nebikon 1/3 (1:0), 6. FC Buttisholz 1/0 (2:3), 7. FC Triengen 2 1/0 (1:2), 8. FC Schüpfheim 1/0 (0:1), 9. FC Entlebuch 1/0 (0:3), 10. FC Sursee 1/0 (1:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.08.2021 00:16 Uhr.