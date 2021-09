2. Liga Sempach setzt Siegesserie auch gegen Sarnen fort – Siegtreffer in allerletzter Minute Sempach setzt seine Siegesserie auch gegen Sarnen fort. Das 4:3 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 27.09.2021, 22.40 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Sempach: Yanick Fölmli brachte seine Mannschaft in der 16. Minute 1:0 in Führung. In der 20. Minute baute Michael Fölmli den Vorsprung für Sempach auf zwei Tore aus (2:0). Sarnen kam in der 60. Minute auf ein Tor heran, als Ante Pekas per Elfmeter zum 1:2 traf.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Sempach stellte Michael Fölmli in Minute 65 her. Sarnen kam in der 77. Minute auf ein Tor heran, als Ante Pekas per Elfmeter zum 2:3 traf. In der 82. Minute traf Jan Wallimann für Sarnen zum 3:3-Ausgleich. Kurz vor Schluss, in der 90. Minute traf Severin Emmenegger zum 4:3-Siegestreffer für Sempach.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Sarnen sah Anto Brnic (69.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Sarnen weitere vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Sempach für Valmir Tola (62.) und Andreas Ademi (86.).

In seiner Gruppe hat Sempach den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.7 Mal pro Partie.

Die gewonnenen Punkte bringen Sempach neu auf einen Aufstiegsplatz. Mit 15 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Es macht damit einen Sprung um zwei Plätze. Sempach hat bisher fünfmal gewonnen und zweimal verloren.

Als nächstes trifft Sempach in einem Auswärtsspiel mit FC Rothenburg (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 2. Oktober statt (17.00 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

Für Sarnen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 13. Für Sarnen war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Für Sarnen geht es zuhause gegen FC Littau (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 2. Oktober (17.00 Uhr, Seefeld, Sarnen).

Telegramm: FC Sempach - FC Sarnen 4:3 (2:0) - Sportanlage Seeland, Sempach – Tore: 16. Yanick Fölmli 1:0. 20. Michael Fölmli 2:0. 60. Ante Pekas (Penalty) 2:1.65. Michael Fölmli 3:1. 77. Ante Pekas (Penalty) 3:2.82. Jan Wallimann 3:3. 90. Severin Emmenegger 4:3. – Sempach: Raphael Helfenstein, Luca Cipolla, Andreas Ademi, Luca Müller, Michael Fölmli, Yanick Fölmli, Patrick Bösch, Sharon Trüssel, Tim Tampe, Kilian Bühlmann, Valmir Tola. – Sarnen: Ivo Sigrist, Anto Brnic, Lukas Koch, Marco Schmidlin, Dominic Braschler, Livio Wirz, Ante Pekas, Aurel Bode, Dzenan Cekovic, Daniel Rohrer, Mauro Fanger. – Verwarnungen: 32. Anto Brnic, 61. Randy Würsch, 62. Valmir Tola, 63. Dominic Braschler, 80. Aurel Bode, 86. Andreas Ademi – Ausschluss: 69. Anto Brnic.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Aegeri - SC Emmen 3:2, FC Stans - FC Hochdorf 3:3, FC Sempach - FC Sarnen 4:3, FC Littau - FC Altdorf 3:0, FC Sins - SC Obergeissenstein 3:1, FC Rothenburg - Luzerner SC 1:1

Tabelle: 1. SC Cham II 6 Spiele/15 Punkte (18:9). 2. FC Sempach 7/15 (19:10), 3. Luzerner SC 7/14 (17:13), 4. SC Emmen 7/13 (15:9), 5. FC Sins 7/12 (12:11), 6. FC Hochdorf 7/11 (17:14), 7. FC Willisau 6/9 (8:9), 8. FC Rothenburg 7/9 (9:10), 9. FC Littau 7/9 (14:13), 10. SC Obergeissenstein 7/8 (8:13), 11. FC Altdorf 7/7 (11:15), 12. FC Aegeri 7/7 (10:17), 13. FC Sarnen 7/4 (9:15), 14. FC Stans 7/3 (7:16).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.09.2021 22:37 Uhr.