4. Liga, Gruppe 5 Sempach setzt Siegesserie auch gegen Schüpfheim fort – Siegtreffer in 89. Minute Sempach setzt seine Siegesserie auch gegen Schüpfheim fort. Das 2:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 26.09.2021, 09.36 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Sempach gelang Raphael Bühlmann in der 89. Minute. In der 59. Minute hatte Patrick Stirnimann Sempach in Führung gebracht. Der Ausgleich für Schüpfheim fiel in der 85. Minute durch Kilian Tanner.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Schüpfheim für Oliver Alessandri (62.) und Dario Schmid (64.). Für Sempach gab es keine Karte.

Sempach bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Zwölf Punkte bedeuten Rang 3. Sempach hat bisher viermal gewonnen und einmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Sempach zuhause mit seinem Tabellennachbarn SC Nebikon (Platz 4) zu tun. Diese Begegnung findet am 3. Oktober statt (14.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Für Schüpfheim hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit einem Punkt auf Rang 9. Schüpfheim hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Vier Spiele gingen verloren.

Schüpfheim tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von SC Eich an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 3. Oktober statt (14.00 Uhr, Moosmättili, Schüpfheim).

Telegramm: FC Schüpfheim - FC Sempach 1:2 (0:0) - Moosmättili, Schüpfheim – Tore: 59. Patrick Stirnimann 0:1. 85. Kilian Tanner 1:1. 89. Raphael Bühlmann 1:2. – Schüpfheim: Daniel Emmenegger, Julian Eicher, Oliver Alessandri, Patrick Emmenegger, Mario Schöpfer, Christian Haas, Nick Bieri, Maurice Balmer, Lars Distel, Joel Zihlmann, Marco Zemp. – Sempach: Florian Odermatt, Stephan Häfliger, Marco Bühler, Andri Felber, Dario Mathis, Jafar Sedighi, Pascal Furrer, Raphael Bühlmann, David Kottmann, Christian Näf, Philipp Kaufmann. – Verwarnungen: 62. Oliver Alessandri, 64. Dario Schmid.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 5: FC Entlebuch - SC Nebikon 2:5, SC Eich - FC Willisau 2:1, FC Schüpfheim - FC Sempach 1:2, FC Sursee - FC Triengen 2 1:2, FC Zell - FC Buttisholz 3:0

Tabelle: 1. FC Zell 5 Spiele/15 Punkte (20:3). 2. SC Eich 5/12 (15:4), 3. FC Sempach 5/12 (10:7), 4. SC Nebikon 5/10 (8:4), 5. FC Willisau 5/7 (14:14), 6. FC Buttisholz 5/6 (8:12), 7. FC Triengen 2 5/6 (9:13), 8. FC Sursee 5/4 (6:12), 9. FC Schüpfheim 5/1 (6:11), 10. FC Entlebuch 5/0 (3:19).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 5 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2021 09:33 Uhr.