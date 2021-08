2. Liga Sempach stolpert gegen Emmen – Später Siegtreffer durch Roman Greter Überraschung bei Emmen gegen Sempach: Der Tabellenelfte (Emmen) hat am Samstag auswärts den Tabellenersten 2:1 besiegt. Für Emmen war es zugleich der erste Saisonsieg im dritten Spiel. 30.08.2021, 20.59 Uhr



Zunächst musste Emmen einen Rückstand hinnehmen: In der 37. Minute traf Yanick Fölmli für Sempach zum 1:0. Emmen drehte aber das Spiel innerhalb von 15 Minuten. Manuel Meier schoss in der 74. Minute den Ausgleich, in der 89. Minute erzielte Roman Greter den Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Sempach erhielten Yanick Fölmli (49.) und Luca Cipolla (73.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Emmen, Claudio Vogel (77.) kassierte sie.

Emmen verbessert sich in der Tabelle von Rang 11 auf 5. Das Team hat vier Punkte. Emmen hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Emmen in einem Heimspiel mit FC Littau (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (18.00 Uhr, Sportanlage Feldbreite, Emmen).

Sempach steht in der Tabelle neu auf Rang 3 (zuvor: 1). Das Team hat sechs Punkte. Nach zwei Siegen in Serie verliert Sempach erstmals wieder.

Sempach spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Obergeissenstein (Rang 9). Das Spiel findet am 4. September statt (18.00 Uhr, Wartegg, Luzern).

Telegramm: FC Sempach - SC Emmen 1:2 (1:0) - Sportanlage Seeland, Sempach – Tore: 37. Yanick Fölmli 1:0. 74. Manuel Meier 1:1. 89. Roman Greter 1:2. – Sempach: Patrick Bachmann, Jonas Zust, Luca Cipolla, Andreas Ademi, Michael Fölmli, Yanick Fölmli, Patrick Bösch, Rafael Gomes Machado, Valmir Tola, Patrik Lika, Kilian Bühlmann. – Emmen: Yanick Bäuerle, Marc Koch, Claudio Vogel, Eloy Rojas Arostegui, Marco Baumgartner, Silvio König, Joel Zemp, Florant Veseli, Stefan Silva Borges, Rinor Gashi, Roman Greter. – Verwarnungen: 49. Yanick Fölmli, 73. Luca Cipolla, 77. Claudio Vogel.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Altdorf - Luzerner SC 2:2, FC Sarnen - FC Hochdorf 2:2, FC Stans - SC Cham II 1:3, FC Rothenburg - SC Obergeissenstein 0:0, FC Sempach - SC Emmen 1:2, FC Littau - FC Willisau 4:1, FC Sins - FC Aegeri 3:1

Tabelle: 1. Luzerner SC 3 Spiele/7 Punkte (8:6). 2. FC Sins 3/6 (7:4), 3. FC Sempach 3/6 (8:4), 4. SC Cham II 3/6 (8:6), 5. SC Emmen 3/4 (4:5), 6. FC Hochdorf 3/4 (8:6), 7. FC Altdorf 3/4 (7:6), 8. FC Sarnen 3/4 (5:5), 9. SC Obergeissenstein 3/4 (2:4), 10. FC Aegeri 3/4 (4:5), 11. FC Willisau 3/3 (3:6), 12. FC Littau 3/3 (6:7), 13. FC Rothenburg 3/2 (1:3), 14. FC Stans 3/1 (1:5).

