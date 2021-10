4. Liga, Gruppe 3 Sieg für Ebikon im Showdown gegen Horw – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Sieg für Ebikon im Spitzenduell: Das drittplatzierte Team gewinnt am Donnerstag zuhause gegen den zweitklassierten Verein Horw 3:0. 02.10.2021, 21.58 Uhr

(chm)

Den Grundstein für den Sieg legte Ebikon mit einem Doppelschlag zu Beginn des Spiels: Zunächst war Sinan Said in der 54. Minute erfolgreich, dann traf Boris Rancic drei Minuten später zum 2:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Hilton Matuanana in der 81. Minute, als er für Ebikon zum 3:0 traf.

Bei Horw erhielten Luca Stocker (20.), Michael Stocker (61.) und Daniel Vögtli (64.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Ebikon für Manuel Hermann (21.) und Luca Egli (56.).

Die Offensive von Ebikon hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.7 Mal pro Spiel. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dass Horw so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Die total 8 Gegentore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.3 Toren pro Match (Rang 2).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Ebikon. 15 Punkte bedeuten Rang 2. Für Ebikon ist es bereits der fünfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat dreimal zuhause und zweimal auswärts gewonnen.

Ebikon spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Stans (Platz 5). Die Partie findet am 8. Oktober statt (20.15 Uhr, Eichli, Stans).

Mit der Niederlage rückt Horw in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 13 Punkten neu Platz 3. Horw hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Horw tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von Engelberger SC an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 10. Oktober (16.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Telegramm: FC Ebikon II - FC Horw 3:0 (0:0) - Risch, Ebikon – Tore: 54. Sinan Said 1:0. 57. Boris Rancic 2:0. 81. Hilton Matuanana 3:0. – Ebikon: Riku Peter, Iwan Stadelmann, Negovan Milosavljevic, Thanushan Vijayarajah, Lars Ming, Carlo Cocco, Sinan Said, Luca Egli, Manuel Troxler, Manuel Hermann, Hilton Matuanana. – Horw: Michael Stocker, Dario Feer, Joel Brun, Martin Lang, Livio Mühlebach, Daniel Vögtli, Luis Pföstl, Patrick Freudiger, Florian Lötscher, Marco Wyss, Luca Stocker. – Verwarnungen: 20. Luca Stocker, 21. Manuel Hermann, 56. Luca Egli, 61. Michael Stocker, 64. Daniel Vögtli.

Tabelle: 1. Engelberger SC 5 Spiele/15 Punkte (31:3). 2. FC Ebikon II 6/15 (16:8), 3. FC Horw 6/13 (18:8), 4. FC Sachseln 5/12 (13:9), 5. FC Stans 5/7 (12:9), 6. FC Giswil 5/6 (4:10), 7. FC Luzern 5/3 (7:16), 8. FC Sarnen 5/3 (9:16), 9. FC Alpnach 5/2 (6:11), 10. FC Südstern c 5/0 (2:28).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2021 21:55 Uhr.