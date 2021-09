4. Liga, Gruppe 3 Sieg für Engelberg im Showdown gegen Ebikon – Ebikon verliert nach vier Siegen Engelberg reiht Sieg an Sieg: Gegen Ebikon hat das Team am Samstag bereits den fünften Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:1 25.09.2021, 23.47 Uhr

(chm)

Engelberg ging in der 37. Spielminute durch Manuel Kaufmann in Führung, ehe Ebikon in der 63. Minute (Hilton Matuanana) der Ausgleich gelang. Thomas Matter traf in der 64. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Engelberg. Mit dem 3:1 für Engelberg schoss Pietro Parodi das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Engelberg erhielten Manuel Kaufmann (24.) und Mustaf Duraku (77.) eine gelbe Karte. Ebikon blieb ohne Karte.

Die Offensive von Engelberg hat bislang häufig überzeugt: In fünf Spielen hat sie total 31 Tore erzielt, was einem Schnitt von 6.2 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Engelberg bleibt Leader: Die Mannschaft steht nach fünf Spielen bei 15 Punkten. Engelberg hat bisher immer gewonnen, nämlich fünfmal.

Im nächsten Spiel trifft Engelberg in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Sarnen. Diese Begegnung findet am 2. Oktober statt (17.30 Uhr, Sportplatz Wyden, Engelberg).

Nach der Niederlage büsst Ebikon einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zwölf Punkten auf Rang 3. Ebikon hat bisher viermal gewonnen und einmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Ebikon zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Horw. Die Partie findet am Donnerstag (30. September) statt (20.15 Uhr, Risch, Ebikon).

Telegramm: FC Ebikon II - Engelberger SC 1:3 (0:1) - Risch, Ebikon – Tore: 37. Manuel Kaufmann (Penalty) 0:1.63. Hilton Matuanana 1:1. 64. Thomas Matter 1:2. 90. Pietro Parodi 1:3. – Ebikon: Michael Fritsche, Nils Kaufmann, Thanushan Vijayarajah, Luca Egli, Lars Ming, Carlo Cocco, Boris Rancic, Blerim Gashi, Manuel Troxler, Manuel Hermann, Hilton Matuanana. – Engelberg: Jahn Zumbühl, Brian Sonderer, Lars Imboden, Mustaf Duraku, Pietro Parodi, Manuel Kaufmann, Raffael Kaufmann, Thomas Matter, Julian Fischer, Tim Christen, Kevin Zumbühl. – Verwarnungen: 24. Manuel Kaufmann, 77. Mustaf Duraku.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Horw - FC Giswil 1:0, FC Sachseln - FC Luzern 4:0, FC Südstern c - FC Sarnen 2:3, FC Ebikon II - Engelberger SC 1:3, FC Stans - FC Alpnach 1:1

Tabelle: 1. Engelberger SC 5 Spiele/15 Punkte (31:3). 2. FC Horw 5/13 (18:5), 3. FC Ebikon II 5/12 (13:8), 4. FC Sachseln 5/12 (13:9), 5. FC Stans 5/7 (12:9), 6. FC Giswil 5/6 (4:10), 7. FC Luzern 5/3 (7:16), 8. FC Sarnen 5/3 (9:16), 9. FC Alpnach 5/2 (6:11), 10. FC Südstern c 5/0 (2:28).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.09.2021 23:44 Uhr.