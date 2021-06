3. Liga, Gruppe 3 Sieg für Ruswil im Showdown gegen Altbüron-Grossdietwil – Drei Treffer für Philippe Steinmann Altbüron-Grossdietwil lag gegen Ruswil deutlich vorne, nämlich 2:0 (15. Minute) - und verlor dennoch. Ruswil feiert einen 6:4-Heimsieg. 20.06.2021, 13.39 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Altbüron-Grossdietwil: Arbias Binaku brachte seine Mannschaft in der 5. Minute 1:0 in Führung. In der 15. Minute traf Arbias Binaku bereits wieder. Er erhöhte auf 2:0 für Altbüron-Grossdietwil. Der Treffer fiel mittels Penalty. Philippe Steinmann sorgte in der 28. Minute für Ruswil für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Für den 2:2-Ausgleich für Ruswil in der 43. Minute war wiederum Philippe Steinmann verantwortlich. In der 46. Minute war es an David Simon, Ruswil 3:2 in Führung zu bringen. Mit seinem Tor in der 50. Minute brachte nochmals Philippe Steinmann Ruswil mit zwei Treffern 4:2 in Führung.

Der Anschlusstreffer für Altbüron-Grossdietwil zum 3:4 kam in der 52. Minute. Verantwortlich dafür war Marcel Koller. Der Ausgleich für Altbüron-Grossdietwil fiel in der 60. Minute (Liberat Gashi). In der 64. Minute war es an Matthias Bühlmann, Ruswil 5:4 in Führung zu bringen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 79. Minute, als Leandro Tiago Nunes Coelho für Ruswil auf 6:4 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Ruswil, nämlich für Simon Hofstetter (90.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Altbüron-Grossd., Louis Geiser (27.) kassierte sie.

Ruswil verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach 22 Spielen bei 28 Punkten. Ruswil hat bisher neunmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Ruswil ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Für Altbüron-Grossdietwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 3. Altbüron-Grossdietwil hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Altbüron-Grossdietwil verlor zudem erstmals zuhause.

Für Altbüron-Grossdietwil ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Telegramm: FC Ruswil - FC Altbüron-Grossdietwil 6:4 (3:2) - Schützenberg, Ruswil – Tore: 5. Arbias Binaku 0:1. 15. Arbias Binaku (Penalty) 0:2.28. Philippe Steinmann 1:2. 43. Philippe Steinmann 2:2. 46. David Simon 3:2. 50. Philippe Steinmann 4:2. 52. Marcel Koller 4:3. 60. Liberat Gashi 4:4. 64. Matthias Bühlmann 5:4. 79. Leandro Tiago Nunes Coelho 6:4. – Ruswil: Fabian Schärli, Simon Schäfer, Pascal Vogel, Matthias Bühlmann, Fabian Florin, Lars Groenendijk, Heinrich Meier, Tim Steffen, David Simon, Leandro Tiago Nunes Coelho, Philippe Steinmann. – Altbüron-Grossd.: Cédrice Häfliger, Arbnor Salihaj, Andrei-Claudiu Rontea, Kilian Affentrager, Sven Geiser, Rouven Corti, Marcel Koller, Louis Geiser, Arbias Binaku, Shkelzen Alusi, Liberat Gashi. – Verwarnungen: 27. Louis Geiser, 90. Simon Hofstetter.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: SC Reiden - FC Wolhusen 5:0, FC Ruswil - FC Altbüron-Grossdietwil 6:4, FC Nottwil - FC Grosswangen-Ettiswil 1:7, FC Sempach - FC Malters 3:2, FC Schötz II - FC Zell 0:3

Tabelle: 1. FC Ruswil 22 Spiele/28 Punkte (28:12). 2. FC Dagmersellen 22/23 (22:13), 3. FC Altbüron-Grossdietwil 22/18 (30:23), 4. FC Wolhusen 22/17 (19:20), 5. SC Reiden 22/16 (20:18), 6. FC Buttisholz 22/16 (14:16), 7. FC Nottwil 22/15 (22:21), 8. FC Grosswangen-Ettiswil 22/14 (24:26), 9. FC Sempach 22/11 (12:25), 10. FC Malters 22/11 (25:23), 11. FC Zell 22/10 (23:26), 12. FC Schötz II 22/7 (9:25).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.06.2021 13:35 Uhr.