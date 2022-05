Frauen 2. Liga Sieg für Stans im Showdown gegen Root Sieg für Stans im Spitzenduell: Das zweitplatzierte Team gewinnt am Samstag zuhause gegen den drittklassierten Verein Root 2:0. 15.05.2022, 16.01 Uhr

(chm)

Bereits in der 10. Minute traf Manuela Amstad zum 1:0. Das letzte Tor der Partie fiel in der 62. Minute, als Gina Niederberger die Führung für Stans auf 2:0 erhöhte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Melanie Burri von Root erhielt in der 68. Minute die gelbe Karte.

In der Defensive hat Stans in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.7 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 62 geschossenen Toren Rang 1.

Dank dem Sieg führt Stans neu die Tabelle an. Die Mannschaft steht nach 17 Spielen bei 44 Punkten. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Stans hat bisher 14mal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Stans spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Nebikon (Rang 9). Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (18.00 Uhr, Stämpfel, Nebikon).

Für Root hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 38 Punkten auf Rang 3. Root hat bisher zwölfmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Root wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das viertplatzierte Team FC Luzern Frauen 2, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 21. Mai statt (20.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Telegramm: SG Stans-Engelberg - SK Root 2:0 (1:0) - Eichli, Stans – Tore: 10. Manuela Amstad 1:0. 62. Gina Niederberger 2:0. – Stans: Leandra Litschi, Anja Odermatt, Daniela Barmettler, Janine Käslin, Eva Spieler, Miriam Mathis, Denise Baumann, Lea Lenherr, Manuela Amstad, Gina Niederberger, Katrin Mathis. – Root: Andrea Schättin, Fabiola Sidler, Nadja Schmidiger, Luana Betschen, Arife Vranja, Jasmin Keiblinger, Gabrijella Sakica, Michele Christen, Rita Landis, Melanie Burri, Sibylle Thalmann. – Verwarnungen: 68. Melanie Burri.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.05.2022 15:58 Uhr.