2. Liga Sieg und erste Punkte für Cham gegen Littau Sieg für Cham: Gegen Littau gewinnt das Team am Sonntag zuhause 3:0. 23.08.2021, 20.43 Uhr

In der 36. Minute war es an Abdurani Morceli, Cham 1:0 in Führung zu bringen. Reto Scherer erhöhte in der 52. Minute zur 2:0-Führung für Cham. In der 89. Minute baute der gleiche Reto Scherer die Führung für Cham weiter aus.

Gelbe Karten gab es bei Cham für Julian Wüest (29.) und Andri Krienbühl (90.). Bei Littau erhielten Simon Britschgi (75.) und Patrice Gilli (82.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle steht Cham nach dem zweiten Spiel auf Rang 10 (drei Punkte). Cham spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Stans. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (17.00 Uhr, Eichli, Stans).

Littau steht mit null Punkten auf Rang 14. Für Littau geht es daheim gegen FC Willisau weiter. Das Spiel findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Telegramm: SC Cham II - FC Littau 3:0 (1:0) - Eizmoos, Cham – Tore: 36. Abdurani Morceli 1:0. 52. Reto Scherer 2:0. 89. Reto Scherer 3:0. – Cham: Fabian Meier, Tim Keller, Julian Wüest, Ulrich Sturzenegger, Kris Lüthi, Luca Küttel, Alex Halef, Reto Scherer, Andri Good, Iven Cornacchini, Abdurani Morceli. – Littau: Ramon Grüter, Livio Saccardo, Colin Bächler, Patrice Gilli, Nicola Baumann, Alessio Colatrella, Janis Wyss, Simon Britschgi, Dominic Britschgi, Luca Baumann, Wessley Joao De Jesus Tiburcio. – Verwarnungen: 29. Julian Wüest, 75. Simon Britschgi, 82. Patrice Gilli, 90. Andri Krienbühl.

Tabelle: 1. FC Sempach 2 Spiele/6 Punkte (7:2). 2. Luzerner SC 2/6 (6:4), 3. FC Aegeri 2/4 (3:2), 4. FC Hochdorf 2/3 (6:4), 5. FC Sins 2/3 (4:3), 6. FC Sarnen 2/3 (3:3), 7. FC Willisau 2/3 (2:2), 8. FC Altdorf 2/3 (5:4), 9. SC Obergeissenstein 2/3 (2:4), 10. SC Cham II 2/3 (5:5), 11. SC Emmen 2/1 (2:4), 12. FC Stans 2/1 (0:2), 13. FC Rothenburg 2/1 (1:3), 14. FC Littau 2/0 (2:6).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV.

