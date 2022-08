4. Liga, Gruppe 2 Sieg und erste Punkte für Ibach gegen Hünenberg Sieg für Ibach: Gegen Hünenberg gewinnt das Team am Freitag auswärts 3:1. 27.08.2022, 10.47 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Ibach: Lukas Niederberger brachte seine Mannschaft in der 3. Minute 1:0 in Führung. Tobias Auf der Maur erhöhte in der 26. Minute zur 2:0-Führung für Ibach. Die 48. Minute brachte für Hünenberg den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Oliver Julier. In der 86. Minute sorgte Tobias Auf der Maur für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Ibach.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Ibach erhielten Erik Pastva (78.) und Marco von Euw (82.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Hünenberg, nämlich für Cédric Oberholzer (91.).

Nach dem zweiten Spiel steht Ibach auf dem fünften Rang. Für Ibach geht es zuhause gegen SK Root (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 3. September statt (16.00 Uhr, Gerbihof, Ibach).

Nach dem zweiten Spiel steht Hünenberg auf dem zehnten Rang. Hünenberg spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen Zug 94 III (Platz 6). Die Partie findet am 3. September statt (20.00 Uhr, Herti Allmend, Zug).

Telegramm: FC Hünenberg III - FC Ibach II 1:3 (0:2) - Ehret, Hünenberg – Tore: 3. Lukas Niederberger 0:1. 26. Tobias Auf der Maur 0:2. 48. Oliver Julier 1:2. 86. Tobias Auf der Maur 1:3. – Hünenberg: Joël Flaction, Lucien Ngo, Denis Sabanovic, Mathias Eisenegger, Timon Burkard, Gjejson Ndrecaj, Tomi Wendt, Oliver Julier, Philipp Stuber, Jan Kneubühler, Sebastian Vallejos. – Ibach: Nando Nussbaumer, Patrick Pfyl, Benedikt Kündig, Dario Hürlimann, Lukas Niederberger, Marco von Euw, Fabio Iadarola, Egson Hafezi, Adrian Krienbühl, Samuel Reichlin, Tobias Auf der Maur. – Verwarnungen: 78. Erik Pastva, 82. Marco von Euw, 91. Cédric Oberholzer.

Datenstand: 27.08.2022 10:45 Uhr.