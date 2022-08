2. Liga Sins bezwingt im Auftaktspiel Aegeri – Entscheidung in der Schlussminute Sins beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Aegeri setzt es zuhause einen 2:1-Sieg ab. 14.08.2022, 14.49 Uhr

(chm)

Sins geriet zunächst in Rückstand, als Mario Qunaj in der 62. Minute die zwischenzeitliche Führung für Aegeri gelang. In der 65. Minute glich Sins jedoch aus und ging in der 93. Minute in Führung. Torschützen waren Alex Niederberger und Loris Völker.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Roman Blättler von Aegeri erhielt in der 92. Minute die gelbe Karte.

Sins liegt nach Spiel 1 auf Rang 5. Auf Sins wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team FC Horw, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 20. August statt (18.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Aegeri reiht sich nach dem Spiel auf Rang 10 ein. Aegeri spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Altdorf (Platz 13). Das Spiel findet am 20. August statt (17.00 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Telegramm: FC Sins I - FC Aegeri 1 2:1 (0:0) - Sportanlage Letten, Sins – Tore: 62. Mario Qunaj 0:1. 65. Alex Niederberger 1:1. 93. Loris Völker 2:1. – Sins: Jannik Gamma, Alex Niederberger, Mika Huwyler, Sandro Von Flüe, Dario Inglin, Luca Ming, Gabriel Gumann, Marc Von Flüe, Sven Niederberger, Samuel Lustenberger, Loris Völker. – Aegeri: Christian Romer, Dario Schuler, Josip Bosnjak, Dario Iten, Elmar Lüönd, Nikola Bozic, Marco Schwarzenberger, Kabilaan Sakthi, Mario Qunaj, Veljko Jovkovic, Jonas Müller. – Verwarnungen: 92. Roman Blättler.

