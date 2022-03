2. Liga Sins mit Sieg gegen Luzerner SC – Sven Niederberger als Matchwinner Sins gewinnt am Samstag zuhause gegen Luzerner SC 2:1. 26.03.2022, 22.41 Uhr

(chm)

Sins geriet zunächst in Rückstand, als Fatlind Elshani in der 21. Minute die zwischenzeitliche Führung für Luzerner SC gelang. In der 40. Minute glich Sins jedoch aus und ging in der 67. Minute in Führung. Torschützen waren Calderon Mavembo und Sven Niederberger.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Tabellensituation bleibt für Sins unverändert. Das Team liegt mit 22 Punkten auf Rang 8. Sins hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Sins in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Aegeri (Platz 7) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 3. April (15.00 Uhr, Chruzelen, Unterägeri).

Für Luzerner SC hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 5. Für Luzerner SC war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Als nächstes trifft Luzerner SC daheim mit FC Altdorf (Platz 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 2. April statt (18.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Telegramm: FC Sins - Luzerner SC 2:1 (1:1) - Sportanlage Letten, Sins – Tore: 21. Fatlind Elshani 0:1. 40. Calderon Mavembo 1:1. 67. Sven Niederberger 2:1. – Sins: Patrick Kohler, Alex Niederberger, Tim Oechslin, Sandro Von Flüe, Dario Inglin, Marc Von Flüe, Sven Niederberger, Mika Huwyler, Kürsad Özdemir, Samuel Lustenberger, Calderon Mavembo. – Luzerner SC: Noël Schweizer, Ardian Gjokaj, Samuel Rodrigues Esteves, Omer Osmanovic, Pascal Ludin, Dardan Krasniqi, Enis Januzaj, Mateo Peric, Eduard Qupi, Arben Balaj, Fatlind Elshani. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.03.2022 22:56 Uhr.