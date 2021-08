2. Liga Sins siegt gegen Aegeri Sins behielt im Spiel gegen Aegeri am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1. 29.08.2021, 07.32 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Michael Schwarzenberger für Aegeri. In der 19. Minute traf er zum 1:0. Zum Ausgleich für Sins traf Mathias Müller in der 56. Minute. Ein Eigentor von Marco Schwarzenberger brachte in der 63. Minute die 2:1-Führung für Sins. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Noël Bertelsen in der 64. Minute. Er traf zum 3:1 für Sins.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Aegeri für Michael Schwarzenberger (45.) und Marco Schwarzenberger (75.). Die einzige gelbe Karte bei Sins erhielt: David Arnold (14.)

Sins verbessert sich in der Tabelle von Rang 4 auf 2. Das Team hat sechs Punkte. Für Sins ist es bereits der zweite Sieg der laufenden Saison. Das Team hat einmal zuhause und einmal auswärts gewonnen.

Für Sins geht es in einem Auswärtsspiel gegen SC Cham II (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am 4. September statt (18.45 Uhr, Eizmoos, Cham).

Aegeri steht in der Tabelle neu auf Rang 10 (zuvor: 3). Das Team hat vier Punkte. Aegeri hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Aegeri auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team Luzerner SC. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (2. September) (20.30 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Telegramm: FC Sins - FC Aegeri 3:1 (0:1) - Sportanlage Letten, Sins – Tore: 19. Michael Schwarzenberger 0:1. 56. Mathias Müller 1:1. 63. Eigentor (Marco Schwarzenberger) 2:1.64. Noël Bertelsen 3:1. – Sins: Patrick Kohler, Sven Feer, Jan Kalt, Sandro Von Flüe, Dario Inglin, Marc Von Flüe, Samuel Lustenberger, Sven Niederberger, Luca Ming, Calderon Mavembo, David Arnold. – Aegeri: Orlando Gyr, Elmar Lüönd, Tim Rogenmoser, Marco Schwarzenberger, Sandro Meier, Robi Gajsek, Dusan Ilic, Jonas Müller, Cristiano Rodrigues, Neil Rogenmoser, Michael Schwarzenberger. – Verwarnungen: 14. David Arnold, 45. Michael Schwarzenberger, 75. Marco Schwarzenberger.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Altdorf - Luzerner SC 2:2, FC Sarnen - FC Hochdorf 2:2, FC Stans - SC Cham II 1:3, FC Rothenburg - SC Obergeissenstein 0:0, FC Sempach - SC Emmen 1:2, FC Littau - FC Willisau 4:1, FC Sins - FC Aegeri 3:1

Tabelle: 1. Luzerner SC 3 Spiele/7 Punkte (8:6). 2. FC Sins 3/6 (7:4), 3. FC Sempach 3/6 (8:4), 4. SC Cham II 3/6 (8:6), 5. SC Emmen 3/4 (4:5), 6. FC Hochdorf 3/4 (8:6), 7. FC Altdorf 3/4 (7:6), 8. FC Sarnen 3/4 (5:5), 9. SC Obergeissenstein 3/4 (2:4), 10. FC Aegeri 3/4 (4:5), 11. FC Willisau 3/3 (3:6), 12. FC Littau 3/3 (6:7), 13. FC Rothenburg 3/2 (1:3), 14. FC Stans 3/1 (1:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 07:30 Uhr.