2. Liga Sins verliert gegen Seriensieger Cham Cham setzt seine Siegesserie auch gegen Sins fort. Das 3:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie( in vier Spielen). 05.09.2021, 11.38 Uhr

In der 3. Minute war es an Iven Cornacchini, Cham 1:0 in Führung zu bringen. Cham baute die Führung in der 50. Minute (Abdurani Morceli) weiter aus (2:0). Cham baute in der 92. Minute die Führung für Cham weiter aus: Torschütze war erneut Abdurani Morceli.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Cham erhielt: Reto Scherer (78.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Sins, Ali Mourad (63.) kassierte sie.

Cham verbessert sich in der Tabelle von Rang 4 auf 2. Das Team hat neun Punkte. Cham hat bisher dreimal gewonnen und einmal verloren.

Cham spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Aegeri (Rang 11). Diese Begegnung findet am 10. September statt (20.15 Uhr, Chruzelen, Unterägeri).

Sins steht in der Tabelle neu auf Rang 6 (zuvor: 2). Das Team hat sechs Punkte. Sins hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Auf Sins wartet im nächsten Spiel zuhause das siebtplatzierte Team FC Willisau, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 10. September statt (20.00 Uhr, Sportanlage Letten, Sins).

Telegramm: SC Cham II - FC Sins 3:0 (1:0) - Eizmoos, Cham – Tore: 3. Iven Cornacchini 1:0. 50. Abdurani Morceli 2:0. 92. Abdurani Morceli 3:0. – Cham: Marco Peterhans, Tim Keller, Jan Gehrig, Ulrich Sturzenegger, Kris Lüthi, Andri Krienbühl, Luca Küttel, Reto Scherer, Andri Good, Iven Cornacchini, Abdurani Morceli. – Sins: Jannik Gamma, Jan Kalt, Tim Oechslin, Sandro Von Flüe, Dario Inglin, Marc Von Flüe, Samuel Lustenberger, Mathias Müller, Kürsad Özdemir, Noël Bertelsen, Calderon Mavembo. – Verwarnungen: 63. Ali Mourad, 78. Reto Scherer.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Hochdorf - FC Rothenburg 4:1, FC Willisau - FC Stans 3:1, SC Obergeissenstein - FC Sempach 2:1, SC Emmen - FC Littau 3:1, SC Cham II - FC Sins 3:0

Tabelle: 1. Luzerner SC 4 Spiele/10 Punkte (13:8). 2. SC Cham II 4/9 (11:6), 3. SC Emmen 4/7 (7:6), 4. FC Hochdorf 4/7 (12:7), 5. SC Obergeissenstein 4/7 (4:5), 6. FC Sins 4/6 (7:7), 7. FC Willisau 4/6 (6:7), 8. FC Sempach 4/6 (9:6), 9. FC Altdorf 3/4 (7:6), 10. FC Sarnen 3/4 (5:5), 11. FC Aegeri 4/4 (6:10), 12. FC Littau 4/3 (7:10), 13. FC Rothenburg 4/2 (2:7), 14. FC Stans 4/1 (2:8).

