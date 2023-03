3. Liga, Gruppe 3 Spiel zwischen Buttisholz und Dagmersellen ohne Sieger Buttisholz und Dagmersellen spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte. 19.03.2023, 08.55 Uhr

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Buttisholz die Führung. Torschütze in der 12. Minute war Daniele Fuschetto. Den Ausgleich erzielte Janik Sommer in der 68. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Buttisholz, Martin Bühler (35.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Dagmersellen, Zejnulla Nexhipi (81.) kassierte sie.

Mit dem Unentschieden macht Buttisholz ein Plätze gut in der Tabelle und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 8. Buttisholz hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Buttisholz geht es auswärts gegen FC Nottwil (Platz 12) weiter. Die Partie findet am 25. März statt (17.00 Uhr, Sportplatz Bühlwäldli, Nottwil).

Nach dem Unentschieden büsst Dagmersellen in der Tabelle ein und liegt neu mit 24 Punkten auf Rang 3. Das Team verschlechtert sich um einen Platz. Dagmersellen hat bisher siebenmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Dagmersellen zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Zell. Zu diesem Spiel kommt es am 25. März (18.00 Uhr, Sportplatz Chrüzmatt, Dagmersellen).

Telegramm: FC Buttisholz - FC Dagmersellen 1:1 (1:0) - Sportpark, Buttisholz – Tore: 12. Daniele Fuschetto 1:0. 68. Janik Sommer 1:1. – Buttisholz: Silvan Jost, Alessandro Rogger, Lukas Portmann, Simon Ineichen, Martial Theiler, Martin Bühler, David Lustenberger, Daniele Fuschetto, Philipp Rölli, Damian Meier, Linus Klemenjak. – Dagmersellen: Gianluca Accola, Luca Roth, Janik Sommer, Roman Steinger, Mike Blum, Andrin Fischer, Noah Tschopp, Raphael Taudien, Zejnulla Nexhipi, Manuel Huber, Pascal Schwizer. – Verwarnungen: 35. Martin Bühler, 81. Zejnulla Nexhipi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.03.2023 00:30 Uhr.

