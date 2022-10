3. Liga, Gruppe 2 Spiel zwischen Ebikon und Kickers ohne Sieger Ebikon und Kickers spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte. 20.10.2022, 23.22 Uhr

(chm)

Zunächst hatte Kickers die Führung erzielt (11. Minute, Mithulan Rasakumar), war dann aber durch zwei Tore (25., 73. Minute) von Ebikon in Rückstand geraten. Für Ebikon trafen: Boris Rancic und Eloy Manuel Aneas Barrios. Bis zum Ausgleich durch Kickers dauerte es nicht lange: Ibrahima Condé traf in der 78. Minute zum 2:2.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Ebikon für Thanushan Vijayarajah (44.) und José Luis Da Silva Pereira (49.). Keine einzige Karte erhielt Kickers.

Mit dem Unentschieden macht Ebikon ein Plätze gut in der Tabelle und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 6. Ebikon hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Ebikon tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Malters an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (22. Oktober) (17.00 Uhr, Oberei, Malters).

Für Kickers hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 8. Kickers hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Kickers wartet im nächsten Spiel daheim das neuntplatzierte Team SK Root, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (22. Oktober) (18.00 Uhr, Sportplatz Tribschen, Luzern).

Telegramm: FC Ebikon I - FC Kickers Luzern 2:2 (1:1) - Risch, Ebikon – Tore: 11. Mithulan Rasakumar 0:1. 25. Boris Rancic 1:1. 73. Eloy Manuel Aneas Barrios 2:1. 78. Ibrahima Condé 2:2. – Ebikon: Dario Ravarotto, Nils Kaufmann, José Luis Da Silva Pereira, Thanushan Vijayarajah, Fabio Da Fonte Pais, Boris Rancic, Filipe Rodrigues Almeida, Manuel Troxler, Arjan Ganaj, Tiago Carneiro Santos, Eloy Manuel Aneas Barrios. – Kickers: Mario Jankov, Lucca Rusconi, Joao Ricardo Presas Abreu, Yonas Kidane, Julian Stumpf, León Häselbarth, Gazmend Rama, Sven Gehrig, Mithulan Rasakumar, Thierry Gloor, Ibrahima Condé. – Verwarnungen: 44. Thanushan Vijayarajah, 49. José Luis Da Silva Pereira.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.10.2022 15:31 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.