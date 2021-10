4. Liga, Gruppe 5 Spiel zwischen Eich und Sempach ohne Sieger Das Resultat im Spiel zwischen Eich und Sempach lautet 2:2. 10.10.2021, 14.15 Uhr

(chm)

Zweimal ging Sempach in Führung. Doch Eich schaffte jeweils den Ausgleich.

In der 40. Minute ging Sempach durch Pascal Furrer in Führung. Es dauerte allerdings nur gerade [[n]] Minuten, ehe Melvin Isler den 1:1-Ausgleich für Eich erzielte. Raphael Bühlmann sorgte in der 65. Minute für die erneute Führung für Sempach. Und wieder glich Eich innert kürzester Zeit aus: Simon Troxler traf in der 69. Minute zum Schlussresultat von 2:2.

Gelbe Karten gab es bei Sempach für Christian Näf (44.), David Kottmann (62.) und Johannes Kinast (85.). Eine Verwarnung gab es für Eich, nämlich für Melvin Isler (87.).

Eich hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 19 Tore in sieben Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.7 Toren pro Spiel. In der Abwehr ist Eich sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Im Schnitt lässt das Team 0.9 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sieben Spielen, in denen die Defensive 6 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Die Tabellensituation hat sich für Eich nicht verändert. Mit 16 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Eich hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Eich spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Sursee (Platz 6). Das Spiel findet am 16. Oktober statt (17.30 Uhr, Sportanlage Brand, Eich).

Für Sempach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 3. Sempach hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Sempach geht es zuhause gegen FC Buttisholz (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (20.15 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Telegramm: SC Eich - FC Sempach 2:2 (0:1) - Sportanlage Brand, Eich – Tore: 40. Pascal Furrer 0:1. 49. Melvin Isler 1:1. 65. Raphael Bühlmann 1:2. 69. Simon Troxler 2:2. – Eich: Janic Portmann, Marco Bühler, Eric Suter, David Amrein, Simon Troxler, David Küng, Marc Jost, Sandro Ottiger, Fabio Baumgartner, Melvin Isler, Samuel Urwyler. – Sempach: Florian Odermatt, Stephan Häfliger, Marco Bühler, Andri Felber, Dario Mathis, Pascal Furrer, Raphael Bühlmann, David Kottmann, Christian Näf, Jafar Sedighi, Philipp Kaufmann. – Verwarnungen: 44. Christian Näf, 62. David Kottmann, 85. Johannes Kinast, 87. Melvin Isler.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 5: FC Entlebuch - FC Triengen 2 2:1, SC Eich - FC Sempach 2:2, FC Zell - FC Willisau 3:2, SC Nebikon - FC Buttisholz 2:2

Tabelle: 1. FC Zell 7 Spiele/21 Punkte (27:6). 2. SC Eich 7/16 (19:6), 3. FC Sempach 7/14 (12:9), 4. SC Nebikon 7/12 (10:6), 5. FC Willisau 7/10 (18:17), 6. FC Sursee 7/7 (9:16), 7. FC Buttisholz 7/7 (10:17), 8. FC Entlebuch 7/6 (8:20), 9. FC Triengen 2 7/6 (11:19), 10. FC Schüpfheim 7/1 (8:16).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 5 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2021 14:11 Uhr.