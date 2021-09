4. Liga, Gruppe 6 Spiel zwischen Hitzkirch und Gunzwil ohne Sieger Je ein Punkt für Hitzkirch und Gunzwil: Die Teams trennen sich 2:2 13.09.2021, 01.15 Uhr

(chm)

Zweimal legte Hitzkirch vor, zweimal glich Gunzwil aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Das erste Tor der Partie fiel für Hitzkirch: Flavian Bucher brachte seine Mannschaft in der 5. Minute 1:0 in Führung. Gunzwil glich in der 30. Minute durch Carlo Santoro aus. In der 47. Minute war es an Patrick Langenstein, Hitzkirch 2:1 in Führung zu bringen. Den Ausgleich für Gunzwil erzielte Noël Stocker. Er war in der 59. Minute erfolgreich.

Gunzwil kassierte vier gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Hitzkirch erhielt: Michael Winiger (24.)

In der Tabelle verbessert sich Hitzkirch von Rang 7 auf 4. Das Team hat vier Punkte. Hitzkirch hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Hitzkirch geht es auf fremdem Terrain gegen FC Eschenbach II (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 25. September statt (20.00 Uhr, Weiherhus, Eschenbach).

In der Tabelle verbessert sich Gunzwil von Rang 8 auf 7. Das Team hat vier Punkte. Gunzwil hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Gunzwil tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Wauwil-Egolzwil an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 25. September statt (18.00 Uhr, Linden, Gunzwil).

Telegramm: FC Hitzkirch 2 - FC Gunzwil 2:2 (1:1) - Sportplatz Hegler, Hitzkirch – Tore: 5. Flavian Bucher 1:0. 30. Carlo Santoro 1:1. 47. Patrick Langenstein 2:1. 59. Noël Stocker 2:2. – Hitzkirch: Fabio Zehnder, Luca Weibel, Aurel Stocker, Matthias Müller, Manuel Heggli, Flavian Bucher, Nicolas Bieri, Navin Müller, Tony Langenstein, Michael Winiger, Patrick Langenstein. – Gunzwil: Rafael Süess, Silas Gassmann, Ramon Felix, David Cavadini, Pascal Jurt, Carlo Santoro, Lukas Troxler, Janis Stocker, Julian Fähndrich, Noël Stocker, Mauro Theiler. – Verwarnungen: 24. Michael Winiger, 27. Lukas Troxler, 73. Julian Fähndrich, 78. Silas Gassmann, 83. Ramon Felix.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 6: FC Wauwil-Egolzwil - FC Hochdorf 10:0, FC Littau III - FC Triengen 1 7:4, SC Emmen b - FC Ruswil 5:3, FC Schötz II - FC Eschenbach II 5:3, FC Hitzkirch 2 - FC Gunzwil 2:2

Tabelle: 1. FC Schötz II 4 Spiele/12 Punkte (13:3). 2. FC Littau III 4/9 (15:11), 3. FC Wauwil-Egolzwil 4/9 (20:3), 4. FC Hitzkirch 2 4/4 (5:15), 5. FC Ruswil 4/4 (11:16), 6. FC Eschenbach II 4/4 (11:7), 7. FC Gunzwil 4/4 (10:8), 8. FC Triengen 1 3/3 (12:13), 9. SC Emmen b 4/3 (7:18), 10. FC Hochdorf 3/2 (3:13).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 6 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.09.2021 01:12 Uhr.