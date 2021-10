4. Liga, Gruppe 5 Spiel zwischen Nebikon und Buttisholz ohne Sieger Nebikon und Buttisholz spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte. 09.10.2021, 21.45 Uhr

(chm)

Zweimal legte Buttisholz vor, zweimal glich Nebikon aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Tobias Schnider eröffnete in der 4. Minute das Skore, als er für Buttisholz das 1:0 markierte. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Timo Tschopp glich in der 17. Minute für Nebikon aus. Es hiess 1:1. Yusuf Muse Hassan traf in der 23. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Buttisholz. Doch die Führung währte nur kurz. Adis Omeri sorgte nur drei Minuten später für den Ausgleich zum 2:2 für Nebikon.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Nebikon erhielt: Stefan Schnider (3.) die einzige gelbe Karte bei Buttisholz erhielt: Léon Ziswiler (8.)

In der Abwehr gehört Nebikon zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 0.9 (Rang 1).

Die Tabellensituation bleibt für Nebikon unverändert. Zwölf Punkte bedeuten Rang 4. Nebikon hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Nebikon geht es auswärts gegen FC Triengen 2 (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 16. Oktober statt (17.00 Uhr, Schäracher, Triengen).

Für Buttisholz hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 7. Buttisholz hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Buttisholz auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Sempach. Die Partie findet am 16. Oktober statt (20.15 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Telegramm: SC Nebikon - FC Buttisholz 2:2 (2:2) - Stämpfel, Nebikon – Tore: 4. Tobias Schnider (Penalty) 0:1.17. Timo Tschopp 1:1. 23. Yusuf Muse Hassan 1:2. 26. Adis Omeri 2:2. – Nebikon: Michael Wechsler, Manuel Monzee, Marco Stutz, Stefan Schnider, Martin Hodel, Younes Abouri, Marko Mijatovic, Adis Omeri, Paolo Studer, Timo Tschopp, Fabian Schürmann. – Buttisholz: Yanick Suppiger, Jonas Ineichen, Christian Betschart, Dario Rogger, Timon Kaufmann, Dario Haldi, Alessandro Rogger, Dominik Jetishi, Marco Delacher, Yusuf Muse Hassan, Tobias Schnider. – Verwarnungen: 3. Stefan Schnider, 8. Léon Ziswiler.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 5: FC Entlebuch - FC Triengen 2 2:1, SC Eich - FC Sempach 2:2, FC Zell - FC Willisau 3:2, SC Nebikon - FC Buttisholz 2:2

Tabelle: 1. FC Zell 7 Spiele/21 Punkte (27:6). 2. SC Eich 7/16 (19:6), 3. FC Sempach 7/14 (12:9), 4. SC Nebikon 7/12 (10:6), 5. FC Willisau 7/10 (18:17), 6. FC Sursee 7/7 (9:16), 7. FC Buttisholz 7/7 (10:17), 8. FC Entlebuch 7/6 (8:20), 9. FC Triengen 2 7/6 (11:19), 10. FC Schüpfheim 7/1 (8:16).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 5 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.10.2021 21:42 Uhr.