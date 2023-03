3. Liga, Gruppe 3 Spiel zwischen Nottwil und Wauwil ohne Sieger 2:2 lautet das Resultat zwischen Nottwil und Wauwil. Die Teams teilen sich die Punkte. 19.03.2023, 11.53 Uhr

(chm)

Zweimal ging Nottwil in Führung. Doch Wauwil schaffte jeweils den Ausgleich.

Das erste Tor der Partie fiel für Nottwil: Thibault Jufer brachte seine Mannschaft in der 5. Minute 1:0 in Führung. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Nach nur sieben Minuten machte Zeljko Karajcic die Führung schon wieder zunichte. Jarno Ineichen schoss Nottwil in der 38. Minute zur 2:1-Führung. Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 61. Minute, als Zeljko Karajcic für Wauwil traf.

Bei Nottwil erhielten Jarno Ineichen (19.), Robin Schnider (46.) und Louis Willimann (94.) eine gelbe Karte. Bei Wauwil erhielten Zeljko Karajcic (68.) und Delfin Torrecilla (94.) eine gelbe Karte.

Das Unentschieden hat für Nottwil nicht gereicht, um das Schlusslicht in der Tabelle abzugeben. Nach zwölf Spielen hat das Team neun Punkte. Nottwil hat bisher zweimal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Nottwil spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Buttisholz (Platz 8). Das Spiel findet am 25. März statt (17.00 Uhr, Sportplatz Bühlwäldli, Nottwil).

Für Wauwil hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 5. Wauwil hat je viermal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Auf Wauwil wartet im nächsten Spiel auf fremdem Terrain das sechstplatzierte Team FC Sursee, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 25. März statt (19.00 Uhr, Stadion Schlottermilch, Sursee).

Telegramm: FC Nottwil - FC Wauwil-Egolzwil 2:2 (2:1) - Sportplatz Bühlwäldli, Nottwil – Tore: 5. Thibault Jufer (Penalty) 1:0.12. Zeljko Karajcic 1:1. 38. Jarno Ineichen 2:1. 61. Zeljko Karajcic 2:2. – Nottwil: Daniel Socaci, Nicola Lichtsteiner, Thibault Jufer, Arno Wildi, Louis Muff, Louis Willimann, Nicolas Stephan, Cornel Schmidiger, Maël Stirnemann, Robin Schnider, Jarno Ineichen. – Wauwil: Nikolai Strässle, Pedro Da Silva Macedo, Patrick Roos, Noah Tschopp, Jonas Grüter, Leke Dushi, Zeljko Karajcic, Delfin Torrecilla, Ramon Koller, Yanik Vonarbrug, Manuel Monzee. – Verwarnungen: 19. Jarno Ineichen, 46. Robin Schnider, 68. Zeljko Karajcic, 94. Louis Willimann, 94. Delfin Torrecilla.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.03.2023 12:50 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.