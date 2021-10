4. Liga, Gruppe 5 Spiel zwischen Sempach und Buttisholz ohne Sieger Das Resultat im Spiel zwischen Sempach und Buttisholz lautet 2:2. 17.10.2021, 00.53 Uhr

(chm)

Buttisholz lag zwar über weite Strecken des Spiels (69 Minuten) im Rückstand, rettete aber doch noch einen Punkt.

Das erste Tor der Partie erzielte Patrick Stirnimann für Sempach. In der 9. Minute traf er zum 1:0. Patrick Stirnimann war es auch, der in der 32. Minute Sempach weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. Der Anschlusstreffer für Buttisholz zum 1:2 kam in der 45. Minute. Verantwortlich dafür war Alessandro Rogger. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 78, als Léon Ziswiler für Buttisholz erfolgreich war.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Keine Änderung in der Tabelle für Sempach: 15 Punkte bedeuten Rang 3. Sempach hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Sempach spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Sursee (Platz 7). Die Partie findet am 23. Oktober statt (18.00 Uhr, Stadion Schlottermilch, Sursee).

Für Buttisholz hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 6. Buttisholz hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Buttisholz spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Triengen 2 (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober (18.00 Uhr, Sportpark, Buttisholz).

Telegramm: FC Sempach - FC Buttisholz 2:2 (2:1) - Sportanlage Seeland, Sempach – Tore: 9. Patrick Stirnimann 1:0. 32. Patrick Stirnimann 2:0. 45. Alessandro Rogger 2:1. 78. Léon Ziswiler 2:2. – Sempach: Florian Odermatt, Lukas Albisser, Marco Bühler, Andri Felber, Johannes Kinast, Yannick Brun, Patrick Stirnimann, Raphael Bühlmann, Dario Mathis, Christian Näf, Patrick Stähli. – Buttisholz: Yanick Suppiger, Léon Ziswiler, Christian Betschart, Dario Rogger, Timon Kaufmann, Dario Haldi, Alessandro Rogger, Dominik Jetishi, Marco Delacher, Gian Brunner, Yusuf Muse Hassan. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 5: FC Triengen 2 - SC Nebikon 0:3, FC Willisau - FC Entlebuch 2:1, FC Schüpfheim - FC Zell 3:2, FC Sempach - FC Buttisholz 2:2

Tabelle: 1. FC Zell 8 Spiele/21 Punkte (29:9). 2. SC Eich 8/19 (22:8), 3. FC Sempach 8/15 (14:11), 4. SC Nebikon 8/15 (13:6), 5. FC Willisau 8/13 (20:18), 6. FC Buttisholz 8/8 (12:19), 7. FC Sursee 8/7 (11:19), 8. FC Entlebuch 8/6 (9:22), 9. FC Triengen 2 8/6 (11:22), 10. FC Schüpfheim 8/4 (11:18).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 5 finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 00:49 Uhr.